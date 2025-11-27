賴總統提1.25兆軍事特別預算被批「窮兵黷武」 羅智強：將排擠醫護軍人加薪、社福長照、健保與年金

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統宣布將分8年新編新台幣1.25兆元軍事特別預算，今年度國防支出總額也高達9,495億元。國民黨立院黨團書記長羅智強今（27）日批評，這1.25 兆元預算將產生嚴重的排擠效應，包含「醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續」等經費。

羅智強提醒「今日的烏克蘭，就是明日的台灣」。現在烏克蘭面臨的是「割地、賠款」，甚至還加入不了北約。賴清德現在走的路線，不就是烏克蘭的路嗎？難道要台灣同樣走這條路嗎？

羅智強也質疑，賴清德宣布將編列 1.25 兆元新台幣（約 400 億美元）的國防特別預算，這是「拿 1.25 兆元去換美國川普總統關愛的眼神」。他批評賴政府對美國的態度是「裝大爺」，但對國內卻是「錙銖必較、吝嗇無比」。而且美國 4 月公布對台對等關稅（N+20%），政府至今拿不出對策，結果還要狂買軍火。

羅智強指出，今年國防預算已達 9500 億元（占 GDP 3.3%）。若加上這筆 8 年 1.25 兆的特別預算，平均每年國防預算將高達 1.1 兆元，占 GDP 4.2%，且占中央政府總預算的四成。對比國民黨執政時期，國防預算僅約 3000 億元，現在是當年的 3.7 倍；現在根本是「窮兵黷武」，逼迫台灣青年人走上戰場。

羅智強也指出，更慘的是，台灣近期的鉅額軍購至今無法如數到貨。這是什麼樣的無能凱子政府才會做出來的事？錢花了，武器卻沒來，卻還要繼續加碼。



羅智強強調，這 1.25 兆元預算將產生嚴重的排擠效應，奪走了國內急需的資源。被犧牲的項目具體包含「醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續」等經費。羅智強呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣不需要一位「只會窮兵黷武的獨夫總統」。



