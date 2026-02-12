賴總統提3個事實 盼國際了解中國不會停止對外擴張

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪，提出期盼國際社會了解3個事實與台歐合作3面向。賴總統說，如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。

總統府今天發布新聞稿表示，賴總統日前接受法新社（AFP）專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。法新社今天刊出相關報導。

賴總統表示，法新社是國際上甚具代表性的媒體，讀者遍布全球，很榮幸能夠收到法新社的邀訪，傳達台灣的心聲給全世界。希望國際社會上關心台灣議題的人，都能夠清楚了解3個事實。

第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。

第二，台灣經歷了38年之久的戒嚴，台灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。

第三，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。

被詢及台歐關係以及歐洲能為強化台灣防衛能力做出什麼貢獻時，賴總統代表台灣人民感謝歐洲國家長期以來對台灣的支持，也希望歐洲國家能夠秉持以往的精神，繼續支持台灣。

總統說，歐盟在2021年通過了印太戰略，關心台海的和平穩定，並將台灣視為歐洲的重要夥伴。歐洲議會近幾年來也通過許多支持台灣的法案，特別是在2024年10月25日通過反對中國扭曲（聯合國大會）2758號決議文，維護了台灣的主權。

此外，總統提及，歐洲許多國家的軍艦通過台灣海峽，用具體行動捍衛印太自由開放的區域。

賴總統說，台灣希望與歐洲在未來能在幾個面向合作；第一，歐洲國家正在進行「再武裝」（ReArm Europe），台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。

第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，台灣也正在進行AI新十大建設。非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。

第三，歐洲是台灣第三大貿易國，也是最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。

總統提到，非常欽佩歐洲國家基於普世價值，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，台灣也跟烏克蘭人民站在一起，衷心期盼俄烏戰爭早日結束，烏克蘭人民能夠早日脫離戰爭悲慘的生活。相信歐洲有能力幫助烏克蘭成功達到目標，也相信歐洲有能力持續關注印太的和平穩定，而印太和平穩定也需要歐洲持續關注。（編輯：謝佳珍）1150212