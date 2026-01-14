賴總統擬訪宏都拉斯？ 府否認

美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉就職典禮。總統府昨天否認，表示相關報導「純屬臆測」。據了解，我外交團隊援例每年都會規畫元首出訪事宜，但近期尚無賴總統出訪規畫。綠營人士評估，美國總統川普四月預計訪中，在此之前，賴總統出訪、過境美國可能性不高。

我國與宏都拉斯於二○二三年三月斷交，但據了解，宏都拉斯與中國大陸建交後，相較於先前我國大量進口宏國白蝦，宏國白蝦出口到大陸的數量不如預期，導致養殖產業受到重創，宏國國內民意出現後悔聲浪。

宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台的阿斯夫拉勝出，他在選舉期間曾表態要與台灣復交；川普曾在去年十一月底、宏國大選投票前幾天公開支持阿斯夫拉。

對於我國是否可能與宏都拉斯恢復邦交？外交部長林佳龍日前在宏國大選結果出爐前曾表示，對未來雙邊關係持開放態度，也將在大選結果出爐後，積極與當選人洽談台宏關係的下一步。據了解，我外交團隊持續與阿斯夫拉陣營保持良好互動，對於兩國是否能恢復邦交則審慎以對。

宏都拉斯將在本月廿七日舉辦阿斯夫拉的就職典禮，外媒報導，賴總統有意出席，但綠營人士指出，我國與宏都拉斯目前沒有邦交，不論是稱賴總統或其他政府官員有意參與就職典禮，相關說法不太合理。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

