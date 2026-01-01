賴總統新年推台灣4大總目標 喊話朝野團結

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）今天是2026年元旦，總統賴清德發表2026新年談話時提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結的台灣4項總目標，並感謝憲法法庭恢復運作保障民眾權益，同時表態會積極行動促成朝野合作、化解對立，讓國家團結。

賴總統今天出席元旦總統府升旗典禮，隨後在總統府大禮堂發表主題為「韌性之島，希望之光」的2026新年談話，除回顧去年經濟成長率創15年新高等成績單，也發表打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣、促成民主團結的台灣等4個總目標。

廣告 廣告

賴總統說，回首過去，感謝民眾團結成就，而展望新年，他要推動台灣4個總目標，第一是打造更安全、堅韌的台灣，政府今年將執行反滲透17項國安策略相關作為，以及透過8年新台幣1.25兆元國防特別條例與預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定。

行政院去年將強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送至立法院，但尚未審議。賴總統呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，期待不分黨派攜手合作，順利通過國防特別條例與預算。

第二，他說，政府將持續推動亞洲資產管理中心、AI新十大建設、生技醫療及國防工業等多重引擎，同時協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢，邁向智慧繁榮的台灣。

第三，賴總統表示，政府追求世代均衡、城鄉均衡，推出長照3.0、婚育宅、緩解青年壓力的租金補貼與社會住宅等社會福利政策，也希望朝野針對財政收支劃分法所衍生的爭議，再度通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

他也說，過去一年，許多福國利民法案遭政治杯葛、嚴重延宕，甚至被強行通過許多有違憲之虞的法案，但單一權力無限擴張，受苦的都是民眾，被毀棄的則是國家，因此他要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和民眾期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

第四，賴總統表示，在這嶄新的日子，希望2025年的僵局不會延續到2026年、攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，因此政府要促成民主團結的台灣，他身為總統將積極行動，促成朝野合作，且只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在「憲法增修條文」第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

他表示，由衷期盼朝野新的一年能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴總統強調，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵，國家必須大步向前走，絕不能走回頭路，他身為民選總統，肩負全民付託，將會竭盡一切保護國家，並且捍衛得來不易的民主自由生活方式，政府不會因為政治僵局而裹足不前，而會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。（編輯：翟思嘉、蔡素蓉）1150101