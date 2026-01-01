賴總統新年揭示4目標 工商團體籲朝野溝通為優先

（中央社記者曾智怡台北1日電）總統賴清德今天發表2026新年談話，提出建構更均衡發展的台灣等4大目標。工商團體表示，中央政府總預算尚未通過，將導致諸多福國利民政策無法執行，呼籲朝野溝通協調，執政者應主動遞出橄欖枝，「安內才能攘外」。

賴總統新年談話揭示2026年4個總目標，包括打造更安全、堅韌的台灣；邁向智慧繁榮的台灣；建構更均衡發展的台灣；促成民主團結的台灣。

中小企業總會理事長李育家接受中央社記者訪問表示，去年台灣經濟成長率估達7.37%，但僅半導體、AI等高科技產業表現亮麗，其他受關稅影響、中小微企業則被邊緣化，且儘管基本工資連續調升，高科技產業以外收入落差大，因此確實需要加強均衡發展。

他不諱言，均衡發展目標下有許多推動項目是針對中小企業、中低收入者，也看到政府欲推動城鄉包容、生育補助等，但現在問題在於，115年總預算尚未通過，期待政黨之間溝通協調，總預算至少先列入立法院議程，才能展開討論，不要擱置，對藍綠都沒什麼好處，預算通過執行也才能實質嘉惠人民。

全國商業總會理事長許舒博表示，贊成總統4大目標，但唯有朝野和諧，才能讓所有事情順暢進行，而要達到和諧，發動權不在在野黨，呼籲執政黨最高領導人，應為全民利益著想，放下身段，對在野黨遞出橄欖枝，「一直用批判態度解決不了事情」。

許舒博說，賴總統呼籲大家團結一致對外，但「安內才能攘外」 ，面對朝小野大局面，更要運用智慧，例如過去蔡英文、陳水扁政府也曾朝小野大，當時前總統陳水扁便邀請在野黨主席會談，真正達成國家共治。他強調，只要讓百姓感受到最大誠意與誠信，若屆時在野黨仍杯葛，「百姓會幫你出頭」。

此外，台美關稅談判近尾聲，許舒博表示，中部產業是關稅重災區，盼結果儘速出爐；李育家認為，結果可以期待，畢竟台灣有高科技產業優勢，手上有不少武器可談，盼盡快塵埃落定，中小企業才能知道下一步怎麼做，也呼籲政府擴大AI等轉型支援措施。（編輯：翟思嘉）1150101