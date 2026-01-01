賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞
新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」，盡速審查國防特別預算條例、中央政府總預算。藍白陣營立刻反擊說，大罷免才是浪費時間，惡搞台灣社會一整年。
元旦提台灣四項發展目標
昨天總統府前舉行元旦升旗典禮，包括賴總統、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都出席，國民黨主席鄭麗文也前往參加，並與韓國瑜、卓榮泰寒暄，但與賴清德總統零互動。隨後，賴總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結等台灣四項目標。
賴總統表示，過去一年，許多福國利民法案遭政治杯葛且嚴重延宕，甚至被強行通過許多有違憲之虞的法案；單一權力無限擴張，受苦的是民眾，被毀棄的是國家，因此，他感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和民眾期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。
賴總統促立法院要做正事
賴總統說，希望去年的僵局不會延續到今年，攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯；他身為總統將積極行動，促成朝野合作，只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在合憲方式下，赴立法院國情報告。
由於在野黨對賴總統啟動彈劾案，一月廿一日與廿二日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並詢問。賴總統昨未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本無法在立法院都通過，在野還要提案，浪費時間。
賴總統說，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，「這個時候對總統提出彈劾，目的何在」，希望在野黨能夠清楚說明。
賴總統表示，若立院一定要彈劾他，「至少正事也應該要做」，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，攸關人民生活的總預算應排入審查。
黃國昌促賴為大罷免道歉
民眾黨主席黃國昌表示，賴總統可能忘記他的民主前輩蘇貞昌說過，當總統毀憲亂政時，國會該做的就是發動彈劾程序。
他說，二○一三年民進黨在蘇貞昌主席帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾，那時民進黨不要說三分之二，連二分之一都不到；蘇貞昌當時講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的。
黃國昌表示，去年浪費台灣人一整年的時間來搞大罷免，最後搞到卅二比○；民進黨立法院黨團總召柯建銘都在說，大罷免在背後指揮的就是賴總統，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」
鄭麗文籲停止內鬥與仇恨
鄭麗文說，國民黨希望懷抱著正向的心情，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。
國民黨立院黨團表示，趕快依憲法進行國情報告，並且針對彈劾案來答辯，才是賴總統新的一年最該做的事。
更多udn報導
師遭資遣告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」
官方認可？歌手穿戰袍「開腿熱唱」 網揪細節點頭
小鐘上億身家後事早規畫好 自曝受益人全寫「他」
李冰冰狠剪長髮 「冰雪女王」崩壞變塑膠臉
其他人也在看
黃國昌去年募120萬責任額再起爭議...四叉貓指問題是「富到流油卻硬要情勒」：極度假掰做作的政治人物
四叉貓指出，黃國昌於2024年3月27日在直播上稱：「毫無預期收到重大通知，需要大家幫忙」、「知道要繳120萬的責任額有點崩潰」、「四天內沒有繳交120萬責任額，那我就要莎喲娜啦」、「自己臉皮薄加上不想欠財團人情，只好請粉絲200元、500元捐款」。放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
小草酸沒資格評黃國昌健身！四叉貓一句「邏輯碾壓」嗆爆 萬人嗨翻
民眾黨主席黃國昌近期秀出健身成果，宣布推出寫真集，還自信說應該不會輸給新北消防猛男，2025年最後一日還在臉書上發布《明年，繼續練》影片，不過不少網友質疑他是靠藥物、醫美變瘦，網紅「四叉貓」劉宇也開酸，卻遭小草抨擊沒資格評論黃國昌身材。對此，四叉貓也以一句話回擊，讓網友笑翻直呼邏輯碾壓「這句對比夠嗆」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
高雄女嬰猝死！爸媽過失致死交保 將相驗釐清是否遭虐
高雄女嬰猝死！爸媽過失致死交保 將相驗釐清是否遭虐EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
明知不會過關! 賴總統重話批在野提彈劾"浪費時間"
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導先前在野黨針對總統賴清德提出彈劾案，但國民黨加民眾黨在立法院席次並未過3分之2、彈劾案可預期不會過關，今（1號）賴總統首度針對彈劾回應，他說不理解在程序不通過情況下、為何還要把寶貴時間浪費在這。民視 ・ 13 小時前 ・ 7
專家示警10萬出生數保衛戰 元旦試管產女 夫妻17年圓夢
記者陳金龍∕台中報導 2026年第1天，台中茂盛醫院上午7時59分迎來第1名元旦寶寶…中華日報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
管碧玲軍演警戒期竟與海巡高層高雄飲宴 賴士葆：白目不會看日子！
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導海委會主委管碧玲在中國對台軍演緊張之際，被直擊與多名海巡官員在去年12月31日中午到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 20
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 80
總統：明知彈劾案不會過仍浪費時間 在野需向社會說明
（中央社記者楊堯茹、吳書緯、溫貴香台北1日電）中央社 ・ 21 小時前 ・ 1
藍白嘆 大罷免浪費人民1整年
賴清德總統在新年談話記者會嗆藍白對總統提彈劾「明知沒有三分之二多數還要提案，浪費時間」。在野黨反嗆，賴的發言與台灣2300萬人民真實感受彷彿活在「平行宇宙」，民進黨過去1年半執政荒腔走板，撕裂社會，內政外交全空轉，卻反過來指責在野黨，擺明顛倒是非。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
陸學者：賴避談軍演 意識到嚴重性
賴清德總統1日發表元旦演講，在兩岸關係方面，指大陸擴張野心持續升高，呼籲朝野攜手，順利讓重要國防預算案通過。對此，大陸資深涉台學者包承柯表示，賴清德稱藉由通過預算達到保台，但實際是「保台獨」，對在野黨喊出團結也僅是因為預算案的策略性喊話，甚至演說內容避談剛結束的對台軍演，也是認識到這次軍演的嚴重性。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
批藍白彈劾總統浪費時間： 賴清德 : 該辦正事審總預算
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團日前提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1）日直言，他不貪不取、沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？他嗆藍白，「你明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算。」他認為，立委應該開始辦正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情。 立法院院會日前通過「對總統賴清德提出彈劾案」，經過表決後，以60位贊成、51位反對通過。根據國民黨團與民眾黨團決定，將於今年1月21、22日邀請被提出彈劾的賴清德到立法院說明，並於5月19日進行彈劾案投票。 賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並隨後受訪表示，社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審。他說，行政院已經在去年八月就將總預算送到立法院，三、四個月的時間，立法院都不審，國防特別預算也不審，淨排一些涉及違憲的法案，又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。 賴清德強調，立法院當然有屬於立法院的憲政職權，但是面對國內外的挑新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 30
反年改修法 行政院向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分
針對立法院12月12日三讀的通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，行政院長卓榮泰日前表示「副署法案，但聲請釋憲」。行政院發言人李慧芝今日(31日)表示，行政院已在今日前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。 李慧芝指出，立法院所通過的反年改法案在程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容則牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。 李慧芝表示，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，提出釋憲及暫時處分之聲請，在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內做出合法、合憲的適當處置。中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
心衰竭命懸一線 台北慈濟達文西微創手術助重建心臟血流
（記者陳志仁／新北報導）63 歲陳奶奶長期罹患三高，近月來出現呼吸喘、胸悶等不適症狀，就醫後確診為缺血性心肌病 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中職》樂天桃猿再補強 洋投麥斯威尼Morgan McSweeney加盟
中華職棒樂天桃猿今天（1日）正式宣布與美國籍右投手 Morgan McSweeney 完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將於 2026 年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前 ・ 4
為聲量拚了？黃國昌將出寫真集！明年動向曝
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前直播開箱還在裝潢中的競選總部，同時宣布明年2月1日卸下立委職務後，計畫轉型為全職YouTuber並繼續兼任黨主席，全力投入新北市長選戰。另外，他更驚喜公布...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
中國推晶片設備「五成國產令」？新廠、擴產最終目標「百分百國產化」
路透社日前從知情人士處獲悉，中國當局正要求半導體企業在增設新廠或擴產時，至少有一半生產設備採用國產品牌，反映政府進一步加強晶片行業「擺脫對外國依賴」的決心。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
黃國昌「1年狂瘦17公斤」被質疑打瘦瘦針 名醫揭肌肉來源：只能靠「這件事」
民眾黨主席黃國昌今（31）日推出寫真集，大秀健身成果，他在短短1年內瘦身17公斤，但也因此被質疑有打「瘦瘦針」，對此，時常批評時事的醫師蘇一峰說明，打瘦瘦針不會長肌肉，反而會流失肌肉。黃國昌今日在臉書分享自己的肌肉照，並發布瘦身紀錄片。他表示，累積的汗水應該可以聚成溪了，在2025年的最後一天回顧，所有的過程其實就只是「做，就對了」。 黃國昌回憶，這段照表......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
25歲保全男子多次發表恐嚇言論 留言要"暗殺總統"
南部中心／綜合報導在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，造成民眾恐慌。還有民眾在臉書上留下不當言論，多次挑明要暗殺總統，屏東警方獲報後也不敢大意，展開網路蒐證並持續深入追查，在高雄大寮逮到25歲的謝姓嫌犯，依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。民視 ・ 12 小時前 ・ 2
經濟困境伊朗再掀全國示威潮 重點一次看
（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，但今天示威已擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。中央社 ・ 14 小時前 ・ 1
12強紀錄片《冠軍之路》邱議瑩包場 全壘打王趙士強出席力挺
高雄市長參選人邱議瑩於1日舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，邀請導演以及多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞。品觀點 ・ 10 小時前 ・ 1