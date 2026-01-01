賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞

立法院長韓國瑜（左）和國民黨主席鄭麗文（右）昨天清晨在參加總統府前元旦升旗典禮後自拍合影。記者潘俊宏／攝影

新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」，盡速審查國防特別預算條例、中央政府總預算。藍白陣營立刻反擊說，大罷免才是浪費時間，惡搞台灣社會一整年。

賴清德總統昨天發表元旦談話時說，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」。記者潘俊宏／攝影

元旦提台灣四項發展目標

昨天總統府前舉行元旦升旗典禮，包括賴總統、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都出席，國民黨主席鄭麗文也前往參加，並與韓國瑜、卓榮泰寒暄，但與賴清德總統零互動。隨後，賴總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結等台灣四項目標。

廣告 廣告

賴總統表示，過去一年，許多福國利民法案遭政治杯葛且嚴重延宕，甚至被強行通過許多有違憲之虞的法案；單一權力無限擴張，受苦的是民眾，被毀棄的是國家，因此，他感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和民眾期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴總統促立法院要做正事

賴總統說，希望去年的僵局不會延續到今年，攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯；他身為總統將積極行動，促成朝野合作，只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在合憲方式下，赴立法院國情報告。

由於在野黨對賴總統啟動彈劾案，一月廿一日與廿二日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並詢問。賴總統昨未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本無法在立法院都通過，在野還要提案，浪費時間。

賴總統說，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，「這個時候對總統提出彈劾，目的何在」，希望在野黨能夠清楚說明。

賴總統表示，若立院一定要彈劾他，「至少正事也應該要做」，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，攸關人民生活的總預算應排入審查。

黃國昌促賴為大罷免道歉

民眾黨主席黃國昌表示，賴總統可能忘記他的民主前輩蘇貞昌說過，當總統毀憲亂政時，國會該做的就是發動彈劾程序。

他說，二○一三年民進黨在蘇貞昌主席帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾，那時民進黨不要說三分之二，連二分之一都不到；蘇貞昌當時講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的。

黃國昌表示，去年浪費台灣人一整年的時間來搞大罷免，最後搞到卅二比○；民進黨立法院黨團總召柯建銘都在說，大罷免在背後指揮的就是賴總統，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」

鄭麗文籲停止內鬥與仇恨

鄭麗文說，國民黨希望懷抱著正向的心情，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。

國民黨立院黨團表示，趕快依憲法進行國情報告，並且針對彈劾案來答辯，才是賴總統新的一年最該做的事。

【看原文連結】

更多udn報導

師遭資遣告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」

官方認可？歌手穿戰袍「開腿熱唱」 網揪細節點頭

小鐘上億身家後事早規畫好 自曝受益人全寫「他」

李冰冰狠剪長髮 「冰雪女王」崩壞變塑膠臉