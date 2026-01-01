政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

總統賴清德發表元旦談話，主題為"韌性之島、希望之光"，談話內容除了聚焦過去一年政府推動政績外，也談及國防預算的重要，而面對中國擴張野心，總統也喊話台灣沒時間等待，更沒時間內耗；而新的一年總統更向在野釋善意，提及2025的僵局、不會延續到2026，他身為總統會積極行動、促成朝野合作。

總統賴清德：「今天是2026年的第一天，總統賴清德，祝福大家新年快樂闔家平安。」

總統賴清德發表新年元旦談話，今年以"韌性之島，希望之光"為主題，回顧政績外，也談到新年台灣面臨的外部挑戰。

總統賴清德：「面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注，台灣人有沒有自我防衛的決心，作為總統我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，期盼朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。」

台灣內外挑戰不斷，隨著多項智庫報告顯示，中國以2027前做好侵台準備，總統強調今年很關鍵。





總統賴清德：「就台灣而言最重要的事，如孫子兵法所言，勿恃敵之不來恃吾有以待之，我們必須做最壞打算，也做最好的準備，所以未來這一年2026年，對台灣來講是非常關鍵的一年，只要中國正視中華民國存在事實，還能夠對等尊嚴，我們很樂意跟中國交流合作。」

願在對等尊嚴下，與中國交流，總統話鋒一轉，再提日前遭藍白癱瘓的憲法法庭。

總統賴清德：「我要感謝憲法法庭，總統賴清德，秉持專業與道德勇氣，總統賴清德，讓憲法法庭恢復運作，總統賴清德，保障人民權益，總統賴清德，倘若憲政體制不被遵守，總統賴清德，單一權力無限擴張，總統賴清德，受苦的都是人民，總統賴清德，被毀棄的則是國家。」

感謝憲法法庭守護人民權益，賴總統更感性回首，過去一年朝野依舊紛爭不斷，總統再釋善意，盼朝野能有合作空間。





賴總統新年談話籲團結 積極行動促朝野合作

賴總統新年談話籲團結 積極行動促朝野合作（圖／民視新聞）





總統賴清德：「2025的僵局不會延續到2026，總統賴清德，攸關國家的生存發展的建設，總統賴清德，不會再因杯葛而停滯，總統賴清德，身為總統我會積極行動，總統賴清德，促成朝野合作，總統賴清德，我也要重申只要有助於，總統賴清德，化解對立凝聚共識，總統賴清德，合憲方式下赴立法院進行國情報告。」

重申願赴立法院國情報告想法未變。新年台灣依舊面對艱難挑戰，國家安全沒妥協空間，國家發展更不能裹足不前。





