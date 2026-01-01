賴總統新年談話：去年經濟成長率創15年新高

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）總統賴清德今天發表2026新年談話表示，台灣去年面對震盪的世界局勢，穩健締造許多令人驚嘆的成就，包含去年經濟成長率創15年新高，失業率平均約3%，就業情況25年最好。

賴總統今天出席元旦總統府升旗典禮，隨後在總統府大禮堂發表主題為「韌性之島，希望之光」的2026新年談話，並預計接受媒體訪問，回應各界關切議題。

賴總統說，回首過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動、國際衝突加劇、中國擴張野心持續升高，台灣也經歷幾場天災和令人痛心的社會事件，考驗著台灣的社會韌性、危機意識和全民團結。

他表示，台灣面對考驗穩健締造許多令人驚嘆的成就，包含去年經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數也屢屢寫下新紀錄，另外失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

賴總統指出，政府也為軍公教加薪，並連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬8元，調漲至今年的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。（編輯：謝佳珍）1150101