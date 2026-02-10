賴總統日前與谷立言共進晚餐慶新年 談台美經貿安全合作

農曆春節將至，美國在台協會(AIT)處長谷立言今天(10日)透過臉書發文，分享他日前與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，並針對深化美台在經貿、創新及安全領域合作進行了深入討論。賴總統隨後也表示，他很開心日前與谷立言等人一同共進晚餐，台灣與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，共創彼此的繁榮發展。

美國在台協會(AIT)處長谷立言今天(10日)透過臉書發文指出，他很榮幸能與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，延續好友間節慶互訪的傳統，並針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行深入討論。谷立言說，展望馬年，美台將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界。

賴清德總統隨後也在臉書上轉貼谷立言的貼文，並表示，他很高興能與副總統蕭美琴一同邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言處長、副處長梁凱雯等朋友共進晚餐，除了歡慶農曆新年，也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作交換許多想法。

總統表示，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

總統說，台灣與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。他相信每一位國人也都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。

特別的是，從AIT釋出的照片可看出，除了賴總統、副總統蕭美琴、谷立言等人在場以外，賴總統的愛犬斑斑也入境，當天餐敘的氣氛溫馨輕鬆。