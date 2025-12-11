賴總統明中午邀民進黨團立委便當會 討論爭議法案

立法院否決行政院所提的「財劃法」覆議案後，藍、白日前又二度聯手封殺國防特別條例草案與政院版財劃法付委審查。民進黨發言人吳崢今天(11日)表示，兼任民進黨主席的賴清德總統12日中午邀集民進黨團立委舉行便當會，針對近來相關爭議法案聽取委員們的意見，共商國是。

在野黨日前在立法院程序委員會上二度封殺新台幣1.25兆的國防特別條例草案和政院版財劃法修正草案排入議程，加上立法院也否決行政院所提的「財劃法」覆議案。覆議案咨文5日已送抵總統府與行政院，總統最遲15日要公布「財劃法」。

有媒體報導指出，民進黨內「不副署」聲浪近日高漲，兼任民進黨主席的賴清德總統將於12日中午於黨中央召開立委便當會，就近期朝野攻防及後續「財劃法」是否「不副署、不公告」聽取黨籍立委的意見。

民進黨發言人吳崢受訪時表示，黨主席賴清德確實邀集民進黨團立委明天於黨中央進行便當會，針對近來相關爭議法案聽取委員的意見，共商國是。