賴總統明率三軍司令召開國防條例記者會 說明國防整體戰略思維

國防特別預算條例至今還在立法院卡關，遲未付委審查，賴清德總統明天(11日)將在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，向國人再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，強化社會對國防政策的理解與信任。

總統府將於明天(11日)上午10時在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴清德總統親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，除了副總統蕭美琴陪同出席，與會陣容還包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據了解，記者會上包括陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國，以及空軍司令鄭榮豐亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

府方人士指出，相關內容將同步於總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，希望藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。(編輯：宋皖媛)