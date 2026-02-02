賴總統春節前慰勉中華郵政 強調政府當後盾

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將屆，總統賴清德今（2）日前往臺北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，肯定中華郵政是讓國家正常運作的無名英雄之一，感謝同仁們全年無休的辛勞；賴總統表示，政府會持續當中華郵政的後盾，期盼中華郵政轉型成功、業務昌隆，讓民眾生活愈來愈便利。

賴總統致詞時表示，一個國家能正常運作、人民能正常生活，有賴於許多幕後的無名英雄，中華郵政的全體同仁就是其中之一。此外，賴總統也對於中華郵政因應數位時代來臨、信件量逐漸減少的轉型過程也表達關切。

賴總統提到，相信許多國人和他一樣，對中華郵政的感情都十分深厚，從成長過程中每天都會看到的郵差，到人生的第一本存摺，都和郵局有關係。全臺郵局存簿儲金帳戶超過2,950萬戶、普及率超過100%，定存儲戶也有677萬戶；中華郵政的定期儲金主要是為鼓勵民眾儲蓄，也協助社會進行各項建設，非常了不起。

賴總統進一步指出，中華郵政據點分布及服務層面非常廣，全臺灣每個鄉鎮都有郵局、每個村里都有郵筒，這是任何一間物流公司都難以比擬的優勢。此外，中華郵政的機車電動化已完成近一半，未來也將持續朝此方向前進。

賴總統說，政府會持續當中華郵政的後盾，讓郵政服務愈來愈好，民眾生活愈來愈便利，期盼中華郵政可以轉型成功，並祝福業務昌隆，同仁們工作順利、生活安定、家庭美滿幸福。

總統賴清德今日前往臺北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，肯定中華郵政是讓國家正常運作的無名英雄之一。（總統府提供）

