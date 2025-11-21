賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事即日本有事」，引發中日關係緊張，中國大陸拒買日本海鮮，我國政要則力挺日本，外交部長林佳龍昨天鼓勵民眾多買日本產品，賴清德總統也秀出大啖日本海鮮照。衛福部食藥署今公告福島五縣核食管制全面解禁，未來比照一般食品查驗，署長姜至剛強調，本次調整基於科學實證，與「台灣有事」相關風波並無關聯。

食藥署指出，國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內食品管制措施，有效管控食品供應鏈安全性，且我國自2011年開始，針對日本食品實施輻射檢驗，共檢查27萬批次，不合格率為0；福島、茨城、櫪木、群馬與千葉縣「福島五縣」截至今年11月，共檢驗2萬4304批次，結果也是全數合格。

廣告 廣告

不過，食藥署8月29日預告解除日本福島五縣食品需檢附產地、輻射檢測「雙證」規定，預告時間60日至10月28日止，卻時隔近1個月才正式公告，各界質疑時機敏感。姜至剛表示，作為食安主管機關，以「行政一體」為前提，一切法規修正持平依行政程序處理，預告2個月後，完備行政程序後，正式對外公告，且規定本於科學實證，與日中相關爭議無涉。

食藥署於草案預告期間，共收到6則意見，其中1則為支持意見，「鼓勵衛福部適度調整措施，確保國內食品安全與國際接軌」，其餘5則是建議食藥署、衛福部務必科學為基礎，讓民眾安心。姜至剛強調，目前輻射食品檢驗基準並無改變，只是把管制機制回歸常檢測，食藥署在邊境對國人所有進口食品，均實施輻射抽驗，由智慧判讀系統，依風險分級把關。

姜至剛說，食藥署會持續實施邊境查驗，一旦抽驗過程中，發現輻射食品，將會對外公告，並依規定調升抽驗比率，這些都是輻射食品監測現行措施，不會因為本次規定調整而有所改變。另，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國大陸、俄羅斯及南韓，我國在食品管制制度上，基於風險評估，與國際間採「調和」模式，也就是相關規範應與國際接軌。

【看原文連結】

更多udn報導

買早餐崩潰！她怨價格狂漲變「心理折磨」

吃很多菜仍便秘？醫揭3物搭3招擺脫硬便便

天冷冬季癢又來！皮膚科醫揭一招緩解

賓賓哥校園直播風波 道歉稱「友人刻意隱瞞」