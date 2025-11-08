賴總統暢談健保制度與「健康台灣」政策 (圖)

其他人也在看
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 18 小時前
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 23 小時前
台灣人壽祖孫三代健走14年 公益大使阿Ken同樂挺健康
健康、永續「家」在一起！台灣人壽「祖孫三代健走」8日於臺北市立動物園登場，公益大使阿Ken、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊球星、臺中台壽霸龍成棒隊球星、中信飛牡蠣電競戰隊選手、Passion Sisters啦啦隊，陪伴2,000名大小朋友走出健康。「祖孫三代健走」每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代暖心回憶，14年來足跡遍及全臺，累計已走出約44萬公里，相當繞臺灣約396圈。中時財經即時 ・ 17 小時前
賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（3） (圖)
總統賴清德（前右）8日上午在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，和與會者握手致意。中央社 ・ 23 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 21 小時前
賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)
總統賴清德（左）8日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」，會中頒發114年度終身醫療奉獻獎給前衛福部長邱泰源（右）。中央社 ・ 18 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 13 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 19 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前