【賴總統會晤吐瓦魯國總理戴斐立】臺吐簽團結共榮條約 拓展多元交流

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日以隆重軍禮歡迎來訪的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷，並肯定臺吐兩國邦誼穩固，期盼持續深化合作關係；同時與戴斐立進行雙邊會晤，見證簽署「臺吐團結共榮條約」等合作協定，盼深化兩國情誼，為彼此拓展更多元的交流與合作量能，繼續為世界做出更多貢獻。

隆重軍禮歡迎 深化合作關係

軍禮歡迎儀式在總統府前廣場舉行，在鳴放19響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴總統與戴斐立分別致詞。賴總統指出，臺灣和吐瓦魯在國際上相互扶持，彼此互助共榮。這些年來兩國在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊科技，以及人才培育等領域都更加緊密交流，創造豐碩的合作成果。透過戴斐立來訪，相信未來兩國的合作關係將更進一步提升，攜手面對地緣政治，以及極端氣候變化所帶來的各項挑戰。

賴總統接續偕同副總統蕭美琴在總統府與戴斐立進行雙邊會晤，會晤結束後，賴總統分別見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立簽署「臺吐團結共榮條約」、「臺吐多樣化漁業合作協定」，以及「臺吐運動交流合作意向書」。

賴總統會晤致詞時表示，臺灣與吐瓦魯都是南島語族大家庭的一分子，也是彼此堅實的夥伴。去年戴斐立上任後提出「21項優先施政計畫」，其中更將深化臺灣和吐瓦魯邦誼列為重要施政方向。他擔任總統以來也積極推動「榮邦計畫」，透過分享臺灣經驗，與友邦及理念相近國家深化合作，共同促進繁榮發展。

條約引用至親家人意涵 象徵深厚情誼

賴總統表示，去年訪問吐瓦魯時，與戴斐立共同簽署「臺吐深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國也各推派代表成立「臺吐菁英小組」，以精進各項合作計畫，提升雙邊關係。在「臺吐菁英小組」的努力之下，兩國共同簽署「臺吐團結共榮條約」，臺灣和吐瓦魯就像一家人，這項條約就是引用吐瓦魯語Kaitasi—「至親家人」的意涵，象徵兩國情同手足、相互扶持的深厚情誼。

賴總統進一步表示，未來臺灣會和吐瓦魯持續拓展更多元的交流，創造共榮發展，讓國際社會看見兩國深厚情誼與合作量能，也為世界做出更多貢獻。

總統賴清德昨日在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎第3度來訪的吐瓦魯國總理戴斐立伉儷，並進行雙邊會晤，見證簽署「臺吐團結共榮條約」等合作協定，盼深化兩國情誼，為彼此拓展更多元的交流與合作量能，繼續為世界做出更多貢獻。（總統府提供）

賴總統以隆重軍禮歡迎戴斐立總理來訪，期盼臺吐合作關係更進一步提升。（總統府提供）

賴總統以國宴宴請吐國總理戴斐立伉儷。（總統府提供）