賴總統有親令經濟部長不要綠電？龔明鑫本人回應了

經濟部長龔明鑫,資料照。李政龍攝



TVBS新聞網上周五（11/7）報導宣稱賴總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，經濟部上周已透過新聞稿澄清為「子虛烏有」，經濟部長龔明鑫今（10）日再次澄清「絕對沒有這樣的事情」。

龔明鑫表示，經濟部政策推動一定依法行政，也一定是依據總統的政見轉成政策，經濟部一定從這2部分來穩健且堅定的來推動，沒有所謂的「不要綠電」。

龔明鑫今天出席立法院經濟委會員，審查《企業併購法》部分條文修正案。龔明鑫會前受訪重申絕對沒有「不要綠電」這樣的事情。

至於台電是否在準備重啟核二、核三的工作，龔明鑫表示，有關核二、核三重啟，台電已把電廠現況評估報告提交給經濟部，經濟部也在循正常程序簽核中，若經濟部確認沒有問題就會簽核，台電公司就可以著手啟動相關業務。

另外，媒體也關切經濟部及台電對鳳凰颱風的整備作業。龔明鑫表示，台電已集結逾4,000名員工擔任風災搶修工作，機械設備也已準備好了，並針對上次丹娜絲颱風所造成的損害予以修復和補強。

水利方面，水利署已監控全台水庫水位，隨時進行必要處置；水利署長林元鵬下午也會趕赴花蓮坐鎮，水利署已調動大型抽水機前往花蓮，也利用消波塊予以補強。

