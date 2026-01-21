賴總統未列席立法院說明彈劾案 傅崐萁：做不好就換人

國民黨團總召傅崐萁。(記者王藝菘攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今、明兩天舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會。提案領銜的國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統僅以一紙函文缺席審查會，選擇落跑不敢為自己辯護，踐踏中華民國憲法根本是民主之恥。賴上任一年半，不只奉送台積電整個科技生態產業給美國，更掏空台灣三代人的努力給美國。總統再選就有，做不好就換人，國民黨必須堅定守護台灣民主及經濟發展。

傅崐萁表示，提案彈劾總統不是政黨鬥爭，不是個人恩怨，而是為了維護中華民國法治。賴總統選前承諾改⾰司法，回應⼈民對「恐⿓司法⼈員」的不滿，選後卻將司法變成駕馭國家打擊異己的統治⼯具，5名大法官公然違法，做出5大於6的憲判，踐踏中華民國憲法與司法，毀滅國會監督權。

傅崐萁強調，這不是政黨鬥爭，而是為了守護台灣的民主與經濟命脈，必須對掏空台灣的行為進行究責。總統再選就有，做好讓他再做4年，但做壞換人就可以，今天要為民請命，一起守護台灣民主，把國家安全之盾守護在台灣，全民一起彈劾賴總統。

