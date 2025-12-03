賴總統正式公布「公投綁大選」修法 批示審慎因應選務失序

立法院會日前三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違6年後正式回歸。(資料照，記者方賓照攝)

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會日前在藍白立委主導下，三讀通過「公民投票法第23條修正案」，亦即恢復「公投綁大選」。賴清德總統今天依法公布修正條文，批示行政部門審慎因應過去曾出現的選務失序。

三讀條文明定，主管機關(中選會)應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公民投票日為應放假日。

總統府發言人郭雅慧說，立法院於11月26日咨請總統公布「公民投票法第23條修正條文」，總統已在今日公布。

郭雅慧說明，為守護台灣民主，保障人民參政，總統在核批本件公布案時批示：「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行。」

郭雅慧補充，總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。

