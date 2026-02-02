賴總統民調「奇蹟回升」？黃暐瀚揭最新數據：驚現黃金交叉！這黨魁不信任度飆破 5 成

政治評論員黃暐瀚今（2）日直播時緊急更換題目，透露收到最新的美麗島電子報「1 月國政民調」。數據顯示，賴清德總統的信任度與滿意度出現「奇蹟回升」，雙方甚至驚現「黃金交叉」趨勢。黃暐瀚精闢分析指出，民進黨這半年「做對了什麼」，反觀藍營在「這兩大關鍵議題」上的猛攻，似乎反而得不到選民共鳴，甚至拖累黨主席鄭麗文的信任度跌破谷底。

賴清德民調重返榮耀？ 信任度「黃金交叉」超車不信任

黃暐瀚在直播中開宗明義列出數據，賴總統目前滿意度為 46%、不滿意度為 48%，兩者差距極小，未來極可能出現「滿意大於不滿意」的黃金交叉。更重要的是，信任度已搶先達成黃金交叉，以 46.9% 勝過不信任的 43.3%。

黃暐瀚回顧去年 8 月，當時賴總統民調一度陷入低迷。他分析，當時主因在於多數民眾「不支持大罷免」，民進黨因罷免潮流失中間選民；然而短短半年內民調回升，顯示賴政府在近期政策取向與民意趨勢產生了連結。

鄭麗君「台美關稅」大贏！ 藍營猛攻卻遭民意「神反轉」

報導指出，近期朝野攻防最激烈的「台美關稅談判」，行政院副院長鄭麗君帶回的談判結果，獲得了 53% 滿意、僅 31.9% 不滿意。黃暐瀚感嘆，國民黨中央與立院黨團連日「猛攻」，痛罵此結果喪權辱國、一無是處，但數據證明「民眾根本不分藍綠」。

「台灣選民不支持政黨，只支持事情。」黃暐瀚直言，藍營大罵台美關稅，但肯定關稅結果的選民會對藍營感到「看不懂、不喜歡」。這也直接反應在國民黨主席鄭麗文的個人民調上，其不信任度高達 53.5%，信任度僅剩 28.7%。

卓榮泰穩坐揆位、賴清德立院報告 獲過半民心支持

此外，民調也顯示行政院長卓榮泰的滿意度高於不滿意（43.2% > 42.3%），黃暐瀚預判，在年底選前，卓內閣更換的可能性極低。

同時，有 52.9% 的民眾支持賴總統前往立法院進行國情報告，顯示多數選民期待朝野在法治基礎上進一步對話。

黃暐瀚最後總結，政治的核心在於「得民心者得天下」。他呼籲政黨不應一味反民意，去年綠營支持罷免引發反彈，今年藍營猛批關稅卻失去主流支持，這份最新民調再次證明：「反對多數民意的政黨，終究會在選舉中失敗。」