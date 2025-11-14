賴總統民調滿意度僅34％ 打詐、司法信任度崩盤
記者王超群∕台北報導
國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥十四日公布最新國政民調指出，賴清德總統施政在多項指標上不滿意度均高於滿意度。調查顯示，賴總統整體施政滿意度為三成四、不滿意為四成八；在政府推動經濟發展部分，滿意為三成六、不滿意為五成；在打擊詐騙部分，滿意為三成一、不滿意為六成；在台灣整體司法信任度部分，滿意為三成一、不滿意為五成九。
民調並顯示，賴政府處理兩岸關係的滿意度為三成七、不滿意為五成；對立委沈伯洋擔任立委表現，滿意為二成九、不滿意為四成七；是否支持黑熊學院推動全民防衛，三成三支持、三成二不支持，其餘無意見。
在國防議題部分，調查顯示，是否贊成政府增加國防預算、加強軍備，五成七贊成、三成五不贊成；在兩岸維持現狀情形下，是否擔心大陸為達成統一目標發動戰爭攻打台灣，三成八表示擔心、五成六不擔心。另就「是否擔心川普可能為了與中國大陸合作而出賣台灣」一題，四成五表示擔心、四成六不擔心。
牛煦庭說，民調顯示賴總統表現尚未取得廣泛認可，滿意度主要集中於原有支持者，「沈伯洋現象」則較集中於民進黨內部支持者，在其他政黨支持者及不同年齡、教育程度指標中，不滿意度明顯較高。
黃健豪指出，司法與打詐表現已成拖累政府施政形象的關鍵因素，不滿意度甚至高於賴總統個人不滿意度。游顥表示，詐騙案件從二０二０年的二萬三千件增加至二０二四年的十二萬件，財損由四十二億元提升到超過五百億元，顯示詐騙案件爆炸性成長。政府打詐無力，洗錢防制失能，導致民眾遭遇預防性凍結帳戶等「金融戒嚴」處境，形成「民進黨抓詐騙」的「全民幻覺」，讓人民誤以為打詐有效，實際結果卻是失能。
其他人也在看
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 11 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 15 小時前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 8 小時前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 15 小時前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
沈伯洋選北市長輾壓蔣萬安？最新選情曝光
[NOWnews今日新聞]曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠12日喊話總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更聲稱沈能輾壓台北市長蔣萬安；對此，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒分析民...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前
老母殺子長照悲歌 石崇良：不可取但令人不捨
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）8旬婦悶死癱瘓兒的長照悲歌，衛生福利部長石崇良昨天表態「支持總統特赦」。他今天表示，這是一件令人遺憾的案子，行為雖不可取，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨」。中央社 ・ 4 小時前
國軍救災輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵擔責
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。蘇澳鎮中原路2輛泡水拋錨車輛疑似遭到陸戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《國際政治》政府要開門了！眾院通過預算案 川普稍後簽署
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。時報資訊 ・ 1 天前
空軍上尉飛官酒測超標且違規使用手機 遭懲處停飛記大過
媒體日前報導飛官酒測超標、營內視訊，空軍今天表示，已完成行政調查，針對七聯隊林姓上尉飛官予以停飛、調職處分，另對於使用手機視訊且違反資通安全規定，核予大過懲處。空軍強調，將持續要求所屬人員恪遵規定，加強內部管理及軍法紀督導密度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前