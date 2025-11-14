賴總統民調滿意度僅34％ 打詐、司法信任度崩盤

國民黨立委牛煦庭（中）、黃健豪（左）、游顥（右）14日公布11月國政滿意度民調。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥十四日公布最新國政民調指出，賴清德總統施政在多項指標上不滿意度均高於滿意度。調查顯示，賴總統整體施政滿意度為三成四、不滿意為四成八；在政府推動經濟發展部分，滿意為三成六、不滿意為五成；在打擊詐騙部分，滿意為三成一、不滿意為六成；在台灣整體司法信任度部分，滿意為三成一、不滿意為五成九。

民調並顯示，賴政府處理兩岸關係的滿意度為三成七、不滿意為五成；對立委沈伯洋擔任立委表現，滿意為二成九、不滿意為四成七；是否支持黑熊學院推動全民防衛，三成三支持、三成二不支持，其餘無意見。

在國防議題部分，調查顯示，是否贊成政府增加國防預算、加強軍備，五成七贊成、三成五不贊成；在兩岸維持現狀情形下，是否擔心大陸為達成統一目標發動戰爭攻打台灣，三成八表示擔心、五成六不擔心。另就「是否擔心川普可能為了與中國大陸合作而出賣台灣」一題，四成五表示擔心、四成六不擔心。

牛煦庭說，民調顯示賴總統表現尚未取得廣泛認可，滿意度主要集中於原有支持者，「沈伯洋現象」則較集中於民進黨內部支持者，在其他政黨支持者及不同年齡、教育程度指標中，不滿意度明顯較高。

黃健豪指出，司法與打詐表現已成拖累政府施政形象的關鍵因素，不滿意度甚至高於賴總統個人不滿意度。游顥表示，詐騙案件從二０二０年的二萬三千件增加至二０二四年的十二萬件，財損由四十二億元提升到超過五百億元，顯示詐騙案件爆炸性成長。政府打詐無力，洗錢防制失能，導致民眾遭遇預防性凍結帳戶等「金融戒嚴」處境，形成「民進黨抓詐騙」的「全民幻覺」，讓人民誤以為打詐有效，實際結果卻是失能。