賴總統發函依憲政體制不列席立院 藍：譴責與遺憾

（中央社記者王承中台北20日電）立法院明天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，邀請總統列席說明。賴總統今天發函給立法院長韓國瑜指出，為符憲政體制，爰不予列席。國民黨團今天表示，對此表達最強烈的譴責與遺憾。

國民黨團、民眾黨團對賴總統提出彈劾案，立法院全院委員會已舉行2場公聽會。立院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明，立法院日前已發咨文給總統府。

賴總統今天發函給立法院長韓國瑜指出，立法院16日咨請列席21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。

國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，對此表達最強烈的譴責與遺憾，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴總統身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向全民說明，賴總統若自認清白、坦蕩，何懼之有。

國民黨團宣示，明天全體黨籍立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。（編輯：林興盟、蔡素蓉）1150120