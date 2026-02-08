賴總統發文祝賀高市早苗 盼台日共促印太和平繁榮

日本眾議院大選投開票今天(8日)登場，且結果逐漸明朗，據日本各家媒體出口民調顯示，執政黨自民黨將確定單獨過半。賴清德總統深夜在X平台發文，恭賀自民黨總裁、首相高市早苗取得勝利，並期待台、日持續攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。

賴總統在晚間發文，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，並表示自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持。

賴總統期待與高市早苗合作，使台、日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮；也願高市早苗的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。總統最後並祝願日本永續發展、人民安康。