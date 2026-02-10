賴總統發文聲援黎智英 籲國際警惕極權擴張對人權的衝擊

壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁，賴清德總統今天(10日)在社群平台臉書及X上發文，除了聲援黎智英，強調台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起，也呼籲北京當局立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實，並期盼國際社會持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴清德總統今天(10日)透過社群平台臉書及X上發文表示，壹傳媒創辦人黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁，這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

廣告 廣告

總統說，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

總統表示，香港的經驗是一記沉痛的警訊，並提醒台灣民主自由絕非理所當然，他也再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

總統也強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。(編輯：許嘉芫)

延伸閱讀

解碼國際／為香港自由發聲 黎智英今遭重判20年

黎智英案後 黃之鋒同被控勾結外國勢力罪

黎智英遭判20年 黎崇恩：川普能向習近平表明這是個『錯誤』

黎智英遭重判20年 家屬怒斥嚴苛且殘酷