賴總統發火：在野不如期審總預算「沒資格談憲政」

賴總統批在野不審總預算，沒資格談憲政。

今（25日）是行憲紀念日，距離12月31日只剩最後6天，立法院尚未審議明年度中央政府總預算，1.25兆國防特別預算日前也在程序委員會遭藍白4度封殺。賴清德總統今出席桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮致詞時，重砲轟在野不如期審查中央政府總預算「有什麼資格談憲政？」

賴總統今天細數台灣經濟持續進步，股市表現亮眼，致詞尾聲話鋒一轉提到，今天是12月25日，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，他批「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政」？

賴清德說，政黨競爭難免，但不可以犧牲國家利益，不可以犧牲人民利益，敬請立法院審慎，可以通過中央政府總預算，尤其國防特別預算也應該要審查。他拉高分貝怒轟在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

賴清德說，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他呼籲在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

國民黨團書記長羅智強日前呼籲行政院把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查。