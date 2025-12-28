賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

賴清德總統「憲法規定明年預算今年要審完」引發爭議，國民黨立委王鴻薇批評，賴總統明明有說過的言論，卻被總統府下架，顯然如此胡亂編造憲法，已經重創我國形象，當然只能偷偷遮羞；回顧過去賴總統多次失言，也是總統府出來洗地或偷偷刪文，這次「自創憲法」又下架，這是賴總統「確定失言+1」。

王鴻薇指出，賴總統前天說「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」被各界抨擊「查無此條」，譏笑自創憲法；立法院過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴總統而已，恐怕是我國總統看不懂憲法的憲政危機了。

王鴻薇表示，果不其然，總統府和賴總統的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。

王鴻薇還說，賴總統失言非首次，像過去大罷免期間還沒講完的「團結十講」，提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」被國史館歷史資料打臉，事後也是總統府與小編偷偷刪文；「團結十講」的「打掉雜質說」引發民意強烈反彈，總統府出來洗地「請大家不要過度解讀」，但新聞稿又把「雜質說」刪掉。

王鴻薇提到，賴總統也曾在記者會，突然稱「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文也相同，震驚國內外媒體，但馬上總統府出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，也被大家抓包。

