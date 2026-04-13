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賴總統將於4月22日至26日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，期盼達成「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」3大目標。話雖如此，賴總統此行卻顯得有些寂寞。

此行是賴總統就任以來第2次出訪友邦。從目前的規畫看來，此行有兩項特點。一是直飛，二是單飛。以往總統赴非洲友邦訪問，都在杜拜或新加坡過境。蔡英文總統開了直飛史瓦帝尼的先例，賴清德比照辦理。直飛一方面可省去交涉過境地點的麻煩，另一方面也是因無處可以過境。

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目前杜拜因中東戰火當然不適合過境；而新加坡與鄰近國家則是因近年兩岸關係惡劣，避免涉入具政治敏感性的兩岸事務。所以直飛成為賴總統唯一的選項。

按照外交慣例，總統出訪必定邀請國會議員及企業領袖同行。賴總統此行未邀立委，自己單飛，實有不得已的苦衷。當前朝野在立法院對峙僵持不下，在此氛圍下在野黨立委難以與賴總統同行。但此行如果只邀民進黨立委隨行，一方面欠缺國會代表性，同時凸顯賴總統勢單力孤，所以朝野立委一概不邀。

由於總統遠道出訪搭乘專機所費不貲，與行政院長卓榮泰赴東京包機費用不可同日而語，因此慣例必須物盡其用，順道訪問鄰近友邦。賴總統去年出訪南太友邦便是如此安排。馬英九總統當年出訪非洲，就順訪布吉納法索、甘比亞與史瓦帝尼3國。可是目前我們非洲的邦交國只有史瓦帝尼，沒有其他國家可以順訪，只能單飛。

今年是我國與史瓦帝尼建交58周年，賴總統赴史國也是為了慶祝史王登基40周年及史王58歲華誕慶典。外交部次長吳志中指出，賴總統這次是參加史國慶典，在現場會和其他國家元首見面問候，交換意見。然而史瓦帝尼鄰近的非洲國家，全是中共的邦交國。賴總統即使與其他國家元首或政要會面，頂多是禮貌性寒暄致意，不可能進一步交換意見。在邦交國有限的情形下，賴總統身處國際場域，難免會有幾分孤寂之感。

賴總統此行雖然維持了總統出訪友邦的外交傳統，但仍有若干隱憂。教廷是我在歐洲唯一的邦交國，但賴總統未能親赴教廷參加前教宗喪禮與新教宗就職典禮此兩項最重要的場合，由此看來，已經斷了歐洲之路。萬一史瓦帝尼邦交生變，又將斷了非洲之路。更難堪的是過境美國本土之路尚未打開。巴拉圭總統潘尼亞殷殷期盼賴總統赴訪，從前年盼到今年，卻遲遲未見蹤影。

一般認為，賴總統必須等到5月中旬美國總統川普赴大陸訪問，舉行「川習會」後，才有可能過境美國本土。即便如此，賴總統也已創下新任總統遲遲未能過境美國本土最長的紀錄了。（作者為退休大使）