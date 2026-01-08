（圖／本報系資料照）

賴清德以相對多數選上總統，諸事不順，到底問題出在內部因素，包括政治體制（憲政體制、選舉制度）、政黨政治、領導風格或外部因素（中國、美國）？以出遊來說，還沒有上高速公路就停擺，究竟是因為車子、駕駛甚至乘客出狀況，還是要怪罪不可控制的路況或天候？

學者喋喋不休，我們的憲法沒有化解憲政僵局機制，忘了在總統制下，立法制衡行政乃天經地義。總統制鼻祖的美國，戰後以來有一半時間朝小野大，偶而預算受阻，民主政治運作無礙。軍人出身的艾森豪總統任內，有6年國會由民主黨掌控、彼此相敬如賓；相對地，全面執政的卡特因為管理風格過於機車，連同黨的眾院議長奧尼爾都惹毛。

廣告 廣告

專家提醒，「經過增修條款，我們的憲法是傾向總統制的雙首長制」。沒錯，中華民國憲法原本是雙首長制，不管直接或間接民選的總統，尚有國會產生的閣揆。不要忘了，經過1997年修憲，總統任命的閣揆不再需要國會同意，講好聽是變成總統的執行長，說難聽是人肉盾牌。難道，既有總理又有總統的韓國或德國就是雙首長制？

修憲是漸進的，車子改修難免有疏漏。儘管憲法規定閣揆對國會負責，慣例上與總統有內政外交的分工，終究直接面對民意的是總統，閣揆竟可以不副署、不執行總統公布的法案嗎？或舉閣揆郝柏村1991年對總統的「人事案不副署」先例，不過，李登輝總統在徵詢後作罷，早已在1994年修憲廢除，沒有民意的閣揆何來「法律案不副署」正當性？

虛晃一招，賴清德大罵國會「不辦正事、浪費時間」，但是，國會議員的責任除了服務選民、爭取經費，更重要的是監督政府、制定法律及審查預算；換句話說，立法院不是「監督行政院」，而是「監督行政」（包含總統）。其實，當年美國設計總統制，憂心行政權專斷而刻意讓國會制衡。蔡英文自恃全面執政睥睨國會，難道朝小野大下的賴清德是皇帝式的總統？

有人怪罪民進黨與國民黨在2005年修憲，改採國會減半及單一選區相對多數決。其實，領先者當選的優點是對民意變動高度靈敏，然而水能載舟亦能覆舟，不分藍綠、豬羊變色。要是回到複數選區，小草在大樹下只能仰人鼻息；如果改弦更張絕對多數，只會發展為兩大陣營，搓圓仔湯往往在首輪投票後。癥結在總統制下不該有政黨比例代表制，任憑國王人馬碾壓國會。

在野黨提出彈劾罷免總統之議，賴清德以「不貪不取、沒有違法」嗤之以鼻。問題是，法律只是政治人物的最低標準，儘管總統有行政豁免權保護傘，當民怨沸騰之際，彈劾罷免乃不得已的手段。

總統要是有心對國會表達善意，或可移樽就教，包括前往報告國情：至於接受質詢則期期不可，畢竟總統有自己的民意基礎，並非對國會負責。當年賴清德市長拒絕進入議會備詢，幕僚徵詢我，回以即使制度設計有違權力分立精神，卻不能違法；他在總統大選前後的立場是「諮詢」不等於「質詢」，難說昨是今非。