賴總統盼台日攜手 實現自由開放印度太平洋願景

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視。賴總統盼未來台日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

總統府發布新聞稿，總統說，高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、亞太經合會（APEC）年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他代表台灣人民表達感謝。尤其高市上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對台海及印太區域和平穩定，做出更大貢獻。

賴總統期盼，台灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

總統表示，所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

萩生田光一致詞時，對日前台北隨機襲擊事件不幸傷亡的民眾與家屬，表達慰問之意。

萩生田光一提到，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係與人民交流的重要夥伴和友人。日前在亞太經濟合作經濟領袖會議，高市早苗也與領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談。此外，自民黨長期透過青年局與台灣交流，雙邊具有長久的情誼，期盼在台日堅實友好基礎上，持續深化兩國合作與交流。

萩生田光一談到，今年11月台灣解除對日本食品採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

在經貿合作方面，萩生田光一說，台積電在熊本投資的一廠已於去年12月量產，二廠也於今年10月動工，兩國在半導體領域的合作，是雙邊產業合作的最好典範，相信台日未來在AI、ICT等新興技術領域也能攜手共創雙贏，並期盼能擴展到更多領域，共同促進貿易、技術交流的合作，強化彼此供應鏈韌性、培養相關人才，共創雙贏。（編輯：萬淑彰）1141222