賴總統盼更多優秀人才 為深化台美關係寫下璀璨篇章

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統賴清德今天下午以錄影方式為美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85週年慶祝茶會致詞，肯定IVLP長年培育全球領袖、促進國際交流的重要貢獻。他並指出，台美交流在教育、文化與人才培育上持續深化，期待有更多優秀人才透過IVLP為深化台美關係寫下更璀璨的篇章。

總統府發布新聞稿指出，賴總統致詞提到，今天大家共聚一堂慶祝全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85週年，他非常榮幸能夠以學友的身分獻上最誠摯的祝福。

賴總統說，2004年他擔任立法委員時參與了IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能夠有這個難得的經歷。

他說，85年來IVLP培育了無數領袖人才，更成為國際交流的重要平台。透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見台灣的民主成就與多元活力。

總統表示，現在台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作。除了IVLP還有傅爾布萊特計畫，每年促成數百名台美學人相互交流。

他說，過去3年，台灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁。今年台灣更啟動青年百億海外圓夢基金計畫鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統表示，藉這個機會，他要感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持。未來，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

他說，大家都是推動台美關係的重要力量，在各自領域的傑出表現，也讓國際社會看見台灣軟實力、競爭力。希望未來一起打拚，讓台灣繼續走向世界，也期待有更多優秀人才透過IVLP為深化台美關係寫下更璀璨的篇章。（編輯：林興盟）1141208