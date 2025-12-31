賴總統盼盡速完成總預算審查 讓福國利民政策順利推動

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（31）日表示，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，也期待立法院能盡速完成審查，讓福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

賴總統今日在臉書分享行政院長卓榮泰的2026新制上路貼文。賴總統提到，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0」、「AI新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。

賴總統強調，感謝卓揆及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，也期待立法院能盡速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

賴總統說，回顧過去一年，臺灣面對諸多挑戰，但大家始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會；新的一年，彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂。