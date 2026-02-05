賴總統盼預算順利審查通過 籲在野黨不忘參選初衷

（中央社記者鄭維真彰化5日電）總統賴清德今天表示，中央政府總預算與國防特別預算要順利審查通過才能贏得國人信任，有強大國防保護國家主權，呼籲在野黨不忘參選初衷，別因要進行兩岸合作，推遲預算審查。

賴總統上午前往彰化縣參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠，並與紡織產業座談，會前接受媒體聯訪回應川習通話等時事議題。

有媒體針對軍購特別條例受阻提問，賴總統表示，關於九二共識，中國國家主席習近平已多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間，如有人欣然接受九二共識且不害怕，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸統一。

總統說，要進行兩岸交流合作須先辦好正事，中央政府總預算與國防特別預算一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。

賴總統指出，近年國家持續進步，經濟也越來越好，去年經濟成長率高達8.63%，股市突破3萬點，就業情況15年來最好，因此國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

賴總統表示，希望在野黨能夠不忘當初參選初衷，務必維護國家及人民利益，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算審查。（編輯：林恕暉）1150205