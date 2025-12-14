賴總統盼一貫道協助政府 建構更堅實韌性防災體系

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統賴清德今天出席「一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會」，他表示，政府正積極推動「全社會防衛韌性」，但韌性不能只靠軍隊及政府，更需要民間社會每一份力量，期盼各地道場持續協助推廣防災觀念，與政府合作建構更堅實防災體系，攜手守護共同的家園。

總統府發布新聞稿，總統致詞時表示，今年是一貫道白陽祖師傳道120週年，很榮幸與大家共聚一堂，特別要代表國家感謝一貫道全體道親120年來教化人心、救助弱勢，對台灣社會所做出的偉大貢獻；看到這麼多道親齊聚一堂展現凝聚力，正是台灣社會最珍貴的資產。

總統提到，120年以來，一貫道從白陽祖師傳道開始，歷經風雨、最後在台灣這塊土地開花結果，將大道的種子傳播到世界80多個國家，讓世人見證「道」的真理。

他表示，宗教信仰是台灣社會一股安定的力量，無論是在偏鄉教育、弱勢關懷服務或是災害發生時，都能看到一貫道道親伸出援手、撫慰人心，這種行善的精神就是台灣最美麗風景。

總統除了表達感謝之意，也向所有道親承諾會盡其所能率領民眾確保台灣的安全，同時致力於經濟發展，讓經濟果實為全國人民所共享，並效法一貫道的精神救助弱勢。

總統指出，現在世界局勢變化很大，無論是地緣政治挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨嚴峻的考驗，為了守護大家共同的家園，政府正在積極推動「全社會防衛韌性」。

他表示，「韌性」不只靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環；一貫道在全台灣有綿密的道場網絡、組織嚴謹的志工團隊，更重要的是，擁有堅定的信仰與互助的精神。

總統說，在平時，道場是修身養性、凝聚情感的中心；在災變發生時，道場就能轉化為緊急避難、物資集散及心靈安頓的據點。

總統表示，感謝一貫道長期支持政府的防災工作，也期待未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，並與政府合作一起建構台灣更堅實的防災體系；當國家需要的時候，希望道親不只是心靈的後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量。

總統強調，台灣是大家共同的母親，一貫道在台灣扎根，充分展現「白陽薪傳、行願天下」精神，讓世界看見台灣軟實力，期盼未來繼續攜手同心發揚祖師宏願，不只讓大道傳承下去，更要讓台灣這個家園更加安全、更加堅韌。（編輯：林克倫）1141214