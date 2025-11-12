賴總統看這裡！8旬母悶殺腦癱兒 法官悲判2年半建請特赦
台北79歲的老婦，因為兒子癱瘓在床，因此親身照顧50年，但在2023年確診新冠肺炎以後無力照顧，最終選擇親手把兒子殺害。一審判決出爐後，合議庭雖然判處該名老婦2年6月，但審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊仍因情狀顯可憫恕，建請總統考慮依赦免法規對老婦進行特赦。
本案被害人為老婦兒子，其自幼罹患腦膜炎引發肺炎因小兒麻痺癱瘓在床並領有極重度身心障礙證明，平日無法自理生活。此案被告也為母則強，一肩扛起照料兒子的生活起居至少50年，即使自己的身體已經年邁，仍對自己的親生兒子不離不棄。
不過事件的轉折在2023年，年事已高的老婦身體已大不如前，況且當時正逢新冠疫情大爆發，老婦不幸確診新冠肺炎，最終必須獨自隔離。在隔離期間，老婦思索到自己年長，且孩子的身體歷經50多年也未見起色，在悲傷與無奈的交織下感到心力交瘁而萌生殺意。
犯案當天，老婦透過口水巾摀住兒子的口鼻，並用事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡，犯下此案後老婦在家中陽台痛哭失聲，被家中的外籍看護發現並通知家屬和報案以後，全案才交由檢警處理。
台北地院認為，老婦行為已經構成殺人罪，但考量到其符合自首要件且情狀顯可憫恕，最終減刑並判處老婦2年6月。審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊於判決書中提到，老婦悉心照顧沒有自理能力的孩子50年，且從相驗照片中，可以看到兒子不僅身形和一般成年男子無異且衣著乾淨整齊，甚至久臥在床的他全身上下完全沒有褥瘡等，可見老婦是盡心盡力在照料。
審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊也在判決書提到「一般願意長期照顧無法自理生活的親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去，然而，奉獻和付出彷彿必須永無止境，終於導致照顧者的身心在年邁及病痛雙重打擊下再也支持不下去，因而在絕望下決定對被照顧者痛下殺手的情況，恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形」並建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦。
據了解，目前此案上訴至二審階段，昨日二審開庭時，法官問道該名老婦被害人平時該如何表達上廁所及吃東西的需求時，這名老婦回答道，兒子平時只能用眼睛看人，只會聽無法說話，平均一天要餵他吃4餐，因為他餓了也不會說，要等他家人發現他身體癱軟，才會知道，令人相當為之動容。
看更多 CTWANT 文章
黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係
律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒
賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場
其他人也在看
母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
台北市一名79歲劉姓老婦人照顧癱瘓兒子長達50年，卻因確診新冠肺炎無力照顧，心力交瘁下將兒子悶死，台北地院一審判處劉婦2年6月，但合議庭審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊認為老婦情堪憫恕，建請總統賴清德依赦免法規進行特赦。鏡報 ・ 15 小時前
謝侑芯命案「完成調查」遺體尚無法領回 黃明志罪名將揭曉？警方吐1關鍵
台灣31歲網紅謝侑芯命喪馬來西亞吉隆坡，被網友喻為「護理系女神」的謝侑芯為何死亡？引發外界關注。更讓外界傻眼的是，馬來西亞歌手黃明志也在場，甚至被驗出毒品反應，黃明志律師10日出面說明，表示黃明志堅持自己是無辜的，否認所有指控。馬來西亞警方今天（11／12）公布最新調查進度，目前已完成調查報告，謝侑芯暫時還無法發還家屬，至於黃明志是否被提起控訴，仍待後續將檢察署指示。太報 ・ 16 小時前
籲總統「特赦」！8旬婦悶死癱兒一審判2年半 北院判決道盡「長照悲歌」有溫度
8旬劉婦照顧重度腦麻么兒長達50年，劉婦確診新冠肺炎住院，返家後換么兒確診，身心交瘁下，將1萬元紅包塞入兒子嘴巴後悶死。一審以最低刑度輕判2年6月，一審判決道盡「長照悲歌」的斑斑血淚，合議庭沉痛說，劉婦餘生的自責與傷痛「已是最大刑罰」，建請總統「特赦」。劉婦委任律師昨天於二審再度請命，法界人士瘋傳一審判決文，今同聲呼喊總統賴清德「聽聽大家聲音」。太報 ・ 16 小時前
颱風鳳凰影響 河床揚塵致高雄大寮空氣品質惡化
（中央社記者張已亷高雄12日電）受颱風鳳凰外圍環流影響，高屏溪沿岸今天下午風速驟升，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋高雄大寮地區。當地民眾應盡量避免外出並關窗，降低吸入懸浮微粒風險。中央社 ・ 16 小時前
流感與新冠威脅升溫 公費Novavax JN.1新冠疫苗開打
記者鄭鈞云／基隆報導 近期氣溫變化劇烈，流感與新冠病毒雙重威脅再度升溫，為強化市民防…中華日報 ・ 14 小時前
鳳凰侵襲屏東 台電搶修158戶恢復供電
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲造成屏東地區共215戶停電，台電屏東區處提前部署搶修人員進駐恆春半島，全力搶修，截至今（12）日15時，已有158戶恢復供電，僅剩57戶尚未復電。台電屏東區處長仇...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒 民團籲另設照顧殺人審理依據
（中央社記者曾以寧台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年兒，一審判刑2年6月並建請總統特赦，上訴二審中。家總今天表示，盼改善長照重度失能者照顧資源不足問題，並建立照顧殺人事件審理依據。中央社 ・ 14 小時前
沒膽用棉被覺得比較難死！她塞1萬紅包送兒上路 一審建請總統特赦
台北市松山區一名80多歲劉姓老婦長年照顧患小兒麻痺的53歲兒子，她認為自己已無法繼續照料，便將1萬元鈔票放進紅包袋塞入兒子嘴裡，再用口水巾及膠帶纏繞住口鼻，導致兒子窒息。台北地院考量老婦心力交瘁才引發殺人動機，僅判2年6月徒刑，並建請總統特赦。鏡報 ・ 21 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 8 小時前