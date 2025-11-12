賴總統看這裡！8旬母悶殺腦癱兒 法官悲判2年半建請特赦

老婦親手殺死親生兒子，法官考量到情狀憫恕，見請總統特赦。（示意圖／pixabay）

台北79歲的老婦，因為兒子癱瘓在床，因此親身照顧50年，但在2023年確診新冠肺炎以後無力照顧，最終選擇親手把兒子殺害。一審判決出爐後，合議庭雖然判處該名老婦2年6月，但審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊仍因情狀顯可憫恕，建請總統考慮依赦免法規對老婦進行特赦。

本案被害人為老婦兒子，其自幼罹患腦膜炎引發肺炎因小兒麻痺癱瘓在床並領有極重度身心障礙證明，平日無法自理生活。此案被告也為母則強，一肩扛起照料兒子的生活起居至少50年，即使自己的身體已經年邁，仍對自己的親生兒子不離不棄。

不過事件的轉折在2023年，年事已高的老婦身體已大不如前，況且當時正逢新冠疫情大爆發，老婦不幸確診新冠肺炎，最終必須獨自隔離。在隔離期間，老婦思索到自己年長，且孩子的身體歷經50多年也未見起色，在悲傷與無奈的交織下感到心力交瘁而萌生殺意。

犯案當天，老婦透過口水巾摀住兒子的口鼻，並用事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡，犯下此案後老婦在家中陽台痛哭失聲，被家中的外籍看護發現並通知家屬和報案以後，全案才交由檢警處理。

台北地院認為，老婦行為已經構成殺人罪，但考量到其符合自首要件且情狀顯可憫恕，最終減刑並判處老婦2年6月。審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊於判決書中提到，老婦悉心照顧沒有自理能力的孩子50年，且從相驗照片中，可以看到兒子不僅身形和一般成年男子無異且衣著乾淨整齊，甚至久臥在床的他全身上下完全沒有褥瘡等，可見老婦是盡心盡力在照料。

審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊也在判決書提到「一般願意長期照顧無法自理生活的親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去，然而，奉獻和付出彷彿必須永無止境，終於導致照顧者的身心在年邁及病痛雙重打擊下再也支持不下去，因而在絕望下決定對被照顧者痛下殺手的情況，恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形」並建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦。

據了解，目前此案上訴至二審階段，昨日二審開庭時，法官問道該名老婦被害人平時該如何表達上廁所及吃東西的需求時，這名老婦回答道，兒子平時只能用眼睛看人，只會聽無法說話，平均一天要餵他吃4餐，因為他餓了也不會說，要等他家人發現他身體癱軟，才會知道，令人相當為之動容。

