賴總統社群推廣防災 呼籲做好準備更安全

記者郭曉蓓／臺北報導

為推廣防災避難須知，總統賴清德近日在臉書、Threads等社群平台分享以「爭取三天，爭取更多時間」為主題的影片，並呼籲民眾透過「準備防災避難包」、「建立自己與家庭的防災計劃」、「參加緊急救護課程」等方式，甚至「加入防災士」的行列，守護自己與最重要的人。臺灣更安全，社會就能更強韌。

賴總統發文指出，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。為什麼要強調「爭取三天」？因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「三天」就是關鍵的 72 小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

賴總統表示，爭取三天，爭取更多時間，尤其緊急救護課程知識不可少。災難發生後的黃金72小時，往往是影響傷患存活率的關鍵時刻。在專業救援尚未抵達前，到院前的緊急救護與初步處置，就是守住生命的第一道防線。如果更多民眾，具備基本的救護知識與應變能力，不只可以在第一時間協助身邊受傷的人，也能在關鍵時刻保護自己與家人，降低恐慌、提升整體安全。

賴總統表示，學會救護，不只是為了幫助他人，更是在危急時刻，守護自己與最重要的人。防災不只是準備一個防災包，而是要建立屬於自己和家人的防災計畫。當突如其來的災害發生時，知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。他希望大家把影片分享出去，也誠摯邀請大家，一起「參加緊急救護課程」，或是「加入防災士」 的行列。臺灣更安全，社會就能更強韌。

總統賴清德近日在臉書、Threads等社群平台，分享以「爭取三天，爭取更多時間」為主題的影片，鼓勵大家轉傳。（取自賴總統Threads）