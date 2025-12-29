賴總統稱國政報告一問一答違憲 在野：要哪種形式

賴總統接受三立電視台專訪表示，他很樂意依照憲法規定赴立法院國政報告，但在野主張的一問一答違反最近憲法法庭的裁判。

賴總統透過專訪，回應對憲政僵局的看法。他質疑在野杯葛國防特別條例草案審查有違常理，過去依照憲政慣例，國防預算由國防部長赴立院報告，特別預算由行政院長對國會報告，「如果有必要，我願意根據憲法規定，還有大法官憲法法庭的裁判程序，去做國政報告」。

賴總統說，國政報告勢必要依據憲政程序，無法進行已經違憲的一問一答，「這不是說我刻意不願意去報告，因為憲法的規定，我如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福」。

賴總統說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨對台灣和國際社會都說贊成國防預算，就應該開始審查國防特別條例草案；他並沒有放棄，也會持續跟在野黨溝通此事。

針對賴總統的說法，國民黨立委賴士葆表示，本來就是希望賴清德總統要先到立法院國情報告，並接受詢答，若不能一問一答，那就看用統問統答，還是哪種形式，請賴總統要說明清楚形式，因為各界也很想了解國防特別預算的經費細項，「若真的接受詢答，大家覺得可以了，那就可以來審國防特別條例草案」。

針對賴總統指在野黨「讚賞俄羅斯總統普亭、擁抱中國國家主席習近平」等說法，民眾黨昨天表示，賴總統一再透過貼標籤分化台灣、扭曲汙名化民眾黨的合理監督，明顯逾越政治評論的合理界線，嚴重誤導社會大眾；民眾黨將提出具體行動，捍衛名譽、撥亂反正。

民眾黨今天將舉行「嚴正抗議、具體反制賴清德總統級造謠」記者會，反擊賴總統的說法。

至於賴總統日前批在野黨卡預算「有何資格談憲政」，國民黨立委吳宗憲昨天反嗆，「清德宗」自創「賴氏憲法」還雙標，民進黨過去完全執政連七年「跨年」審預算，賴總統刻意張冠李戴只為恐嚇人民，國民黨堅持審查就是不讓行政權凌駕立法權，不讓「朕意」凌駕法律。

