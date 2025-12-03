賴總統稱教召納入無人機訓練 栗正傑怒嗆：5天你學給我看！

總統賴清德視導宜蘭後備旅步三營教育召集訓練時表示，依循新訓練、新思維、新裝備、新科技原則，將無人機操作納入後備訓練。退役少將栗正傑直言，賴清德講錯了，教召重點是專長複訓，原兵歸原位學原來的裝備，專長訓練只有5天根本學不會新裝備，批評不要吹牛。

賴清德總統視導教召後備旅。（圖／中天新聞）

栗正傑在政論節目《頭條開講》表示，賴清德在亂講，國防部的幕僚在騙他。他強調教召很重要的一件事情叫專長複訓，一個軍人在服兵役的時候，例如當機槍兵，退伍後動員回來一定是原兵歸原位，回來繼續學機槍，學原來的裝備，是回來複習的，不是叫你回來學新的。

栗正傑指出，上次漢光演習教召14天，專長訓練最多就是5天，完了以後是戰術訓練，就要進入戰鬥位置了。他質疑5天叫人去學新裝備根本學不會，要求對方操作給他看，反問叫一個人進來5天時間學會操作無人機，你學給我看！

退役少將栗正傑。（圖／中天新聞）

栗正傑直言，賴清德講這話，國防部給他這個詞稿就講錯了，不要吹牛。他強調部隊訓練是紮紮實實的，不是靠寫作文能夠訓練出來的。

栗正傑提到，現在有個立委叫楊曜，他在澎湖當旅長的時候負責教召，楊曜來教召第一天就跟他請假，說自己是民進黨澎湖縣黨部主委，有些事情要請假。栗正傑表示當時不准假，要求對方留在部隊勤訓苦練，按照部隊操典紮紮實實訓練一個禮拜之後，楊曜解召那天所有記者堵在門口訪問，大家以為一定會趁機修理栗正傑一番，結果沒想到楊曜很誇獎他，說部隊訓練得很紮實。

栗正傑指出，教召很重要的是幹部，一定要比受訓者熟練、比受訓者強，如果來負責的是一個實習生，來教召複訓的後備軍人大哥們能服氣嗎？

