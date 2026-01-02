賴總統稱「在野彈劾」是浪費時間 蔣嗆：「大罷免」不浪費時間嗎？

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安在2026年開工第一天，選擇前往中山區進行里長座談，積極鞏固基層實力，此舉不外乎劍指2026年市長連任，藉此拉近與地方的距離。蔣萬安向在場里長們表示，自己不忘初衷，「我還是當初里長認識的蔣萬安。」

談及時事議題，蔣萬安被媒體問及總統賴清德所言「在野黨提彈劾是浪費時間」，蔣萬安對此強勢回擊：「照總統標準，大罷免就不浪費時間嗎？」此言論透露出對總統說法的高度不以為然。

在總統賴清德元旦致詞中，提及在野黨彈劾案是浪費時間，台北市長蔣萬安的反嗆，聽得出超級不以為意。他甚至藉此比較中央與地方的施政成果，強調台北市做得最好。蔣萬安表示：「賴總統也說，也要推出婚育宅，也就是看到，台北市推動的成功，中央也要來做。」

蔣萬安如此拉高論述力度，顯然是為了好好鞏固市長之位。他向里長們承諾：「未來萬安一定繼續，跟所有里長站在一起，一起拚，這樣好不好？」

為拚戰2026年，蔣萬安選在新年開工首日直搗中山區，其原因有二。他解釋：「因為這裡是我的起家厝，所以要跟所有中山區的里長講，萬安不忘初衷，還是原本當時里長們認識的萬安，我了解地方的事情，都是里長你們教我的。」

蔣萬安緊緊拉住與里長之間的情感，強調除了經費支持，地方心聲更是聽進去了，他認為離2026年連任也就不遠了。蔣萬安說：「里長們的提案，我們都有大概看過，可以做的馬上來做。」

除了鞏固基層，提出施政成績更是重點。蔣萬安上任後的成績單，因輝達投資案被打了高分，更有望在農曆年前與輝達執行長黃仁勳見面簽約。蔣萬安指出：「目前瞭解，黃仁勳照過去的慣例，都會特別在農曆年前，回到台灣和他的同仁員工，一起來慶祝尾牙。那相關的行程安排，我們還是會跟輝達持續的聯繫還有溝通。」

在上任三周年之際，蔣萬安積極推出市政成果，隨著選戰倒數，他更加努力拉近與地方的距離，目標是讓支持他的選民不飄移。

