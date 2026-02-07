賴總統籲國人團結挺國軍 支持國防預算

記者吳典叡／綜合報導

因「中央政府總預算案」及「國防特別預算條例」目前仍未排入立法院議程審查，總統賴清德今（7）日指出，面對中共的威脅，國人一定要團結、不分黨派，共同支持國防預算，讓國軍站在第一線守護國家，才能讓大家安居樂業。

賴總統今日赴南投「福順宮」參香致詞時表示，全民團結守護國家的作法有很多，其中，就是要支持國軍、支持國防，尤其國軍長年站在第一線守護國家，功勞很大。此行參香的「福順宮」所在地為「軍功里」，向「軍功里」的「福順宮」王爺參拜，就是要向國軍致敬。

賴總統呼籲全國人民支持國軍、守護國家、不分黨派，一定要靠國軍站在第一線，也要靠大家團結，共同支持國防特別預算，保護國家，才能讓大家安居樂業。