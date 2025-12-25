賴總統籲立院儘速審查總預算 否則有何資格談憲政

（中央社記者葉臻桃園機場25日電）總統賴清德今天表示，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政，希望國會能支持、協助國家進步，儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

賴總統下午出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮致詞時表示，國家持續在進步，民間力量也非常豐沛，在這種情況下，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算，應該要儘速付委。

賴總統說，今天是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴總統說，如果立法院沒辦法如期審查中央政府總預算，不要再談什麼憲政，連最基本的國家發展、建設，人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政，「我今天是語重心長」。

賴總統說，政黨競爭難免，但不能犧牲國家、人民利益，敬請立法院能審慎、通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算，也應該要審查，「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意」。

賴總統說，執政黨禁得起考驗，編每一筆預算都有根據，都符合國家社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護的需求所編，如果立法院認為不宜，可以刪減，但就是不能用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。

賴總統說，敬請在野黨和執政黨能共同合作，立法院能夠儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。（編輯：龍柏安）1141225