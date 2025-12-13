賴總統籲立院速審總預算 避免影響醫界與國家發展

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）中央政府總預算牽動國家發展，總統賴清德今天向立法院喊話，預算還未審，勢必影響醫界與國家發展，籲盡快交付委員會審查，通過國家所需預算；逐年增加健保總額盼改善醫療環境。

賴總統今天下午出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，與醫界交流。他致詞時表示，在上任後，增加健保總額以改善醫療環境，明年預算健保總額成長是使用高推估5.5%，總金額高達9883億元，並由公務預算再投入約199億元，整體規模高達1兆82億元。

廣告 廣告

「這聽起來是好消息，但立法院至今仍未審查中央政府總預算案。」總統向立法院喊話，依法應在12月31日前審完，希望立法院盡快付委審查。

總統表示，現在已經12月中了，還沒有交付委員會審查，「這個事情勢必會影響我們醫界」，特別是新增的預算，或者是會影響國家的發展。

健保總額預算增加有3大用途，總統指出，包括執行不同工不同酬，增加辛苦科別、複雜手術或治療方式的給付點值，以留住內外、婦、兒科與急、重、難、罕等科別人才；改善醫療院所的硬體與軟體設備，提升醫院服務效能與治療水準；無論是哪個層級的醫療院所，醫護人員通通都要加薪。

他強調，健保施行30年解決很多問題，但也新增出不少問題，必須加以解決。

此外，總統指出，政府啟動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，由醫療機構提出申請，目標是透過優化環境、人才培育、智慧醫療、社會責任等四大主軸，推動醫療服務提升、深化醫學研究，系統性改革台灣醫療體系。

因應全面智慧化時代來臨，總統表示，政府積極打造主權AI，將涵蓋醫療、金融、法律三大面向；由於立法院日前三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，除了保障民眾的隱私權，也開放相關資料，因此，未來主權AI可加上健保資料，以推進智慧醫療發展。（編輯：李亨山）1141213