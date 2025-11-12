賴總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 韓諷「自己生病讓別人吃藥」

中國官媒央視日前揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天(12日)表示，如今台灣安全只剩下維護美台關係而已，賴總統若要協助沈伯洋，應恢復保護中華民國、民主自由及維護美台關係、兩岸和平等「台灣安全4支腳」。民進黨團則呼籲韓國瑜以蒼生為念，團結國會對抗侵略。

中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕沈伯洋。賴清德總統11日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。

韓國瑜12日偕同立法院副院長江啟臣出面回應。韓國瑜表示，立法院長有責任保護每位立委的言論自由、人身安全，以及質詢不受到恐嚇與威脅，這部分毋庸置疑；對於賴總統點名他出面為沈伯洋發聲一事，他認為這是「一個人生病，讓別人吃藥」。

韓國瑜認為「台灣安全有4支腳」，包含保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，他質疑賴總統和民進黨維持台獨黨綱、發動大罷免及宣布中國為境外敵對勢力等作為，形同讓台灣安全只剩下維護美台關係這支腳，因此，他認為賴總統若要協助沈伯洋，應該考量恢復「台灣安全4支腳」。

韓國瑜並向賴總統喊話，表示「解鈴還需繫鈴人」，賴總統應以民進黨主席身分立即凍結或廢除台獨綱領、重新建立行政與立法之間良性互動、撤回中國為境外敵對勢力說法，以及繼續鞏固美台關係。韓國瑜：『(原音)兩岸在九二共識的基礎之下、中華民國憲法規範之下展開和平交流、和平對話。第四，還是一樣，繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決這個問題的上流源頭。』

針對國民黨團呼籲透過「立法院兩岸事務因應對策小組」重啟兩岸對話，江啟臣說，這需要跨黨派協商討論如何運作，以發揮正向作用，朝野應共同維護國家民主、展現國會團結。

對於韓國瑜要賴總統恢復「台灣安全4支腳」，民進黨團則表達遺憾，並反問韓國瑜「共機、共艦繞台難道是跟台灣民眾早安問候？破壞台海和平安全現況的是誰？」民進黨團也批評韓國瑜的說法不僅未譴責加害人，還檢討受害人，他們呼籲韓國瑜以蒼生為念、團結國會對抗侵略。民進黨團幹事長鍾佳濱：『(原音)作為國會的議長應該來團結國會的朝野各黨派，來支持國家元首、捍衛國家主權、維持現況安定、保障人民安全的這樣的立場。』

民進黨團書記長陳培瑜也說，民進黨向來堅持維持現狀及自由民主憲政，這是確保兩岸和平的關鍵，絕對不能選擇向加害者投降、下跪；然而現在破壞兩岸和平、破壞現狀的正是國民黨的屈從心態，這相當不可取。