賴總統緬懷黃百韜 未提抗日事蹟
日前國民黨主席鄭麗文追思白色恐怖受難者，其中包括共諜吳石，引發爭議，賴清德總統22日在臉書發文，緬懷民國37年11月22日徐蚌會戰中殉國的將領黃百韜，強調該場會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨批評賴清德「選擇性失憶」，只敢讚揚黃百韜「打共產黨」的經歷，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益，未提黃抗日事蹟，充滿虛偽與算計。
昨天是黃百韜殉國紀念日，賴總統在臉書發文，向徐蚌會戰中殉國的黃百韜將軍致敬。他說，國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。
他說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰無數國軍犧牲生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
賴總統指出，徐蚌會戰激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒，回顧這段戰爭，讓人省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。
賴強調，應緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。現在國人能在這片土地上生活，是無數人為信念付出代價，民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。
國民黨痛批賴清德的致敬充滿虛偽與算計，滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至要大家記取「共諜滲透」教訓，但一個踐踏國軍尊嚴、切割中華民國歷史的政黨，如今為了政治算計，竟好意思消費黃百韜將軍，不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙。
國民黨立委王鴻薇表示，賴清德從未緬懷過抗日、國共時期的將領，過去民進黨也都只承認民國38年之後的中華民國，在這之前的歷史，民進黨都認為是「國民黨與共產黨的事」，甚至連823炮戰，都可以說是「國民黨跟共產黨打的戰爭」，所以賴清德這篇貼文最主要的目的，就是想酸鄭麗文。
