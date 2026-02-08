賴總統肯定海鯤號海測成果 盼穩健推進交艦目標

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（8）日於臉書發文指出，台灣國際造船公司發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。

賴總統表示，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓國人清楚看見我國第1艘潛艦國造的海測成果。

賴總統強調，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標。

賴總統也呼籲，請國人繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見臺灣守護家園的決心！