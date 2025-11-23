賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了

針對賴清德指致敬國軍不是共諜，鄭麗文回應不該把國家英雄作為政黨攻擊工具，別再內耗惡鬥了。記者蔡維斌／攝影

針對總統賴清德昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。國民黨主席鄭麗文今天受訪時指出，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被拿來政治消費。

賴總統昨天在臉書貼文，指他以三軍統帥身分，向殉國的國軍將領黃百韜等人致敬，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。被解讀指國民黨主席鄭麗文悼念吳石、呼應中國說法。

對叔，鄭麗文今天返到雲林故鄉參加一項健走活動受訪時表示，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

鄭麗文表示，身為中華民國總統的使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，請賴總統停止政黨惡鬥，台灣真的不能再持續內耗下去。

鄭麗文強調，今天回到故鄉雲林口湖，感慨良多，這個曾是最貧窮最艱困的地方，鄉親仍咬牙奮鬥，讓一個貧苦之地展現不同風貌，人民想要的就是安身立命，大家努力拼經濟、拼生活、拼幸福，所以真的不要再惡鬥了。

