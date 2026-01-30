賴總統致函教宗良十四世 響應教宗「世界和平日文告」

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴總統強調，民主、和平與繁榮是臺灣的國家路線，也是臺灣與世界的連結，任何以武力或脅迫改變臺灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；臺灣願以具體行動，與國際社會及教廷攜手促進世界和平，共同實踐以人權為核心的普世價值。

教宗2026年世界和平日文告，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，追求建立在愛與正義上的真正和平，並將此理念落實於日常生活中。賴總統對此深表認同及感佩

賴總統表示，早在1921年，臺灣民主先驅蔣渭水即倡議非武力與世界公民理念，期許臺灣成為「世界和平第一關的守衛」。今日臺灣位處第一島鏈戰略位置，臺海和平穩定不僅攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮的重要基石。他強調，民主、和平與繁榮是臺灣的國家路線，也是臺灣與世界的連結。

賴總統指出，面對區域內極權國家長期的軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件、矮化臺灣主權地位等作為，臺灣始終選擇以實際行動維護臺海和平。臺灣願在對等與尊嚴原則下，持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。任何以武力或脅迫改變臺灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。

對於教宗指出，隨著先進科技與人工智慧持續運用於軍事領域，武裝衝突風險不斷升高。賴總統除表認同並提到，各國應共同建立規範，確保科技發展不被濫用。臺灣正推動「AI新十大建設」，規劃於2040年前培育50萬名AI人才，發展可信賴的人工智慧與半導體產業，也願強化國際供應鏈韌性，成為維護區域和平的穩健力量，並協助中小微型企業導入人工智慧完成數位與綠色升級轉型，回應氣候變遷挑戰。

賴總統說，臺灣積極推動價值外交，並以自由、民主、法治等價值為基石，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神，與志同道合國家緊密合作，共同對應全球挑戰，就是以行動證明臺灣樂願承擔國際責任，為全球福祉貢獻心力。