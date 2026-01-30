賴總統致函教宗 武力脅迫無法帶來真正和平
賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴總統表示，任何以武力或脅迫改變臺灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。他強調，民主、和平與繁榮是臺灣的國家路線，也是臺灣與世界的連結。
以下是總統致教宗函內容全文：
聖座2026年世界和平日文告，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，追求建立在愛與正義上的真正和平，並將此理念落實於日常生活中。本人深表認同及感佩。
聖座以「黑暗與光明的對比」指出，人類正處於新世界誕生的艱難時刻，唯有看見並相信光明，方能戰勝黑暗。本人感觸尤深，早在1921年，臺灣民主先驅蔣渭水先生即倡議非武力與世界公民理念，期許臺灣成為「世界和平第一關的守衛」。今日，位處第一島鏈戰略位置的臺灣，牽動世界地緣政治發展，臺海和平穩定攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮重要基石。本人一再強調，民主、和平與繁榮是臺灣的國家路線，也是臺灣與世界的連結。
臺灣面對區域內極權國家長期軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件，藉以矮化我主權地位等作為，始終選擇以實際行動維護臺海和平。臺灣願在對等與尊嚴原則下，持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。本人深信，任何以武力或脅迫改變臺灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。
聖座指出，因先進科技及人工智慧持續運用於軍事領域，正加劇武裝衝突的悲劇風險。本人對此深有同感，並認為各國應共同建立規範，確保科技發展不遭濫用於破壞和平。臺灣正推動「AI新十大建設」，規劃於2040年前培育50萬名AI人才，並持續發展可信賴的人工智慧與半導體產業，也願強化國際供應鏈，成為維護區域和平的穩健力量，並協助中小微型企業導入人工智慧完成數位與綠色升級轉型，回應氣候變遷挑戰。
聖座文告指出，肩負最高公共責任者，應本於互信、誠意進行談判與忠實履行承諾，建立更具人道精神的國際關係。臺灣積極推動價值外交，並以自由、民主、法治等價值為基石，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神，與志同道合國家緊密合作，共同對應全球挑戰，就是以行動證明臺灣樂願承擔國際責任，為全球福祉貢獻心力。
延伸閱讀
進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁
川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅
大陸批准輝達H200進口！童子賢分析對台灣影響
其他人也在看
陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺
[NOWnews今日新聞]監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 14則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林肯號殺到中東！ 川普：又一支漂亮艦隊正駛向伊朗｜#鏡新聞
美國總統川普對伊朗極限施壓，航艦林肯號打擊群已經進入中東，昨天(1/27)再嗆：另一支漂亮的艦隊正駛向伊朗。川普得意的向媒體透露，雙方達成核協議還是優先選項。美國情報則評估，伊朗政權正處於史上最脆弱時刻。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
陳菊請辭獲准 國民黨團：新任監察院長須超越黨派
總統府28日下午發布總統令，表示監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。對此國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 21則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
分析：張又俠「七宗罪」和 「紅二代」世交神話的破滅
前美國國安顧問沙利文表示，習近平「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發了許多疑問」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 12則留言
被問張又俠落馬敏感問題! 國台辦尷尬避提姓名
政治中心／綜合報導中國解放軍高層頻頻遭整肅，今天國台辦被台媒問到張又俠及劉振立落馬問題，國台辦發言人一聽到關鍵字，先深吸一口氣，接著開始猛翻資料，彷彿當機，回答問題時更是隻字未提官員名稱，僅回中共懲治腐敗零容忍。中央社記者：「中共中央軍委副主席張又俠、以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉違紀違法遭到調查，有關共軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？」一被問到敏感問題，國台辦發言人先是停頓幾秒，低頭猛看資料，小心翼翼，謹慎回答。國台辦發言人張晗：「第二個問題...有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗，無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／民視新聞）不僅隻字未提張又俠及劉振立兩人名稱，國台辦官網的文字，人名也都以"軍方高層"取代，可見話題有多敏感。長期研究兩岸情勢的陸委會主委邱垂正，對於張又俠落馬後的兩岸情勢表達憂心。陸委會主委邱垂正：「如果說沒有人幫他(習近平)，一起來用專業的判斷，方方面面做好規劃，會不會冒險做決策，民族主義就容易用簡單粗暴的方式，去解決複雜敏感的問題，這樣就更容易出錯。」被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／齊有此理）邱垂正分析，習近平對政權一把抓，尤其2027又是中共建軍100周年，習近平不光對外展現軍事肌肉，對內也要有交代。陸委會主委邱垂正：「敢跟習近平說不一樣的話的人，可能就大幅減少，因為定於一尊，決策也沒有不同的意見，容易一言堂，他任內為了鞏固自己的權力，形塑他是一個成無可取代的中共領導人，而且他還要跟美國去秀肌肉，各種戰艦噸位已經超過美軍。」面對中國高層人士動盪，我方高度掌握，嚴正以待。原文出處：被問張又俠落馬敏感問題！ 國台辦尷尬避提姓名 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」
美國總統川普以南韓國會未批准協議，宣布將關稅調至25%，不過隔日態度放緩稱會與韓方共同解決方案。美國財政部長貝森特接受專訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國間將不存在貿易協議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白推九合一大選不在籍投票！游盈隆：恐造成近9千種票「肯定是災難」
即時中心／連國程報導國民黨及民眾黨於立法院力推不在籍投票，最快可能在今年九合一大選就會實施，立法院今（28）日審查中央選舉委員會主委人事案，被提名人游盈隆對此表示，若在九合一地方選舉採不在籍投票，將會有多達近9000種選票，就現階段而言「肯定是一個災難。」民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」
【論壇中心／綜合報導】民眾黨立法院黨團昨（27）日提出黨版的軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還刪除「非紅供應鏈」，對此，行政院秘書長張惇涵表示，這不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行，而傳出國民黨團及智庫也正在研擬藍版軍購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，無論是民眾黨還是國民黨的版本，要付委或要三讀都可以，但他喊話行政院長卓榮泰「不准副署」，「若副署，我連卓榮泰都要求要下台」，王瑞德表示，種違憲、侵犯行政權的法案都能通過，那乾脆台灣不用選總統了，立委當家就好，若今日是藍或白當家做主，隨便愛怎麼玩就怎麼玩，「想要當家主事，等2028選上再說」，現在行政權、三軍統帥是賴清德，是民進黨執政，國防跟軍事採購就是中央的職權，美國也只會跟代表中央的官員聯絡。軍購案攸關國防，國防部27日召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。原文出處：藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」 更多民視新聞報導黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 6 小時前 ・ 3則留言