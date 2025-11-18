中央社

賴總統與吐瓦魯國總理戴斐立雙邊會晤（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（前右）18日上午在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）（左）進行雙邊會晤，兩人握手致意。

中央社記者郭日曉攝 114年11月18日

