賴總統與紡織產業座談 強調持續提升中小微企業競爭力

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（5）日參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠並與紡織產業座談時表示，中小微企業是臺灣經濟與就業的核心，針對關稅挑戰，政府已完成與美方談判並推出930億元支持方案，未來也將持續傾聽業界心聲，透過各項政策與制度建置，與產學研共同合作，協助包括紡織業在內的各產業提升競爭力，讓企業共同成長，臺灣經濟愈來愈好。

賴總統今日在經濟部長龔明鑫、彰化縣長王惠美及經濟部產業發展署長邱求慧等人陪同下，前往彰化聚隆纖維股份有限公司芳苑廠與紡織產業座談，以行動展現對中小企業與紡織產業的重視。賴總統表示，政府團隊除了持續強化國防力量、深化外交關係，及穩健處理兩岸關係；也積極推動經濟發展，期盼達到「國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好」3大目標。

賴總統提到，過去我國各產業面臨許多挑戰，其中一項共同挑戰就是關稅。經過政府團隊結合民間力量與美國進行談判，目前談判結果已經底定為15%且不疊加。同時，政府隨即展開產業關懷之旅，積極傾聽業界心聲，展現政府在發展經濟過程中，不僅重視科技產業與跨國企業，對中小企業同樣高度重視。

賴總統指出，美國川普總統於去年4月2日公布對等關稅政策後，行政院即於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。原計畫金額為880億元，經數次座談及聽取業界意見後，政府將預算調整至930億元。其中，中小微企業受影響照顧金額高達460億元，顯示政府對中小微企業的重視。

賴總統說明，目前全國中小微企業超過160萬家，提供超過900萬個工作機會，占臺灣整體就業市場8成。中小微企業若能穩健發展，臺灣經濟就可以立於不敗之地，社會也能穩定發展。因此，政府相當重視中小微企業所面臨的困難，一定會全力支持並協助企業克服難關，持續向前發展。

賴總統進一步表示，紡織產業當前面臨多重挑戰，接下來產業發展方向及政府應提供哪些協助，正是此次座談的重點；政府除表達感謝並聽取業界意見外，也將以實際行動支持中小微型企業及紡織產業發展。針對中國削價競爭、國際碳排管理要求及高價市場競爭等挑戰，賴總統說，行政院已將460億中小微企業支持措施整理成小手冊，集結立法委員、產業界與經濟部專業意見，鼓勵產業善用政府資源，協助解決實際問題，期盼讓產業順利發展、企業「馬上發財」。

賴總統也提到，去年經濟部成立產業競爭力輔導團，透過人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、協助數位轉型、淨零轉型，以及ESCO減碳與節電等措施，協助產業提升競爭力。政府將逐一檢討各個產業所面臨的問題，成立工作小組，結合產官學研共同解決問題，只要對產業發展有幫助，政府都會全力推動。

賴總統強調，政府十分支持科技產業，對中小微企業的支持同樣不遺餘力；期盼透過軟硬體產業攜手合作，讓大企業、中小企業與微型企業共同成長，讓臺灣經濟愈來愈好。

