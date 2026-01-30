賴總統花蓮慰勉駐軍 致敬光復救災「鏟子超人」臂章細節曝光

臂章融合鏟子與紅日，印記「GUANGFU」榮耀。（總統府提供）

農曆春節將至，總統賴清德今（30日）赴花蓮地區視導空、海、陸軍基層部隊，感謝國軍守護東部領空與海疆。現場最受關注的焦點，是陸軍花東防衛指揮部官兵胸前配戴的「鏟子超人」特製臂章，這款臂章是由第二作戰區特別設計，用以紀念國軍在去年9月馬太鞍溪堰塞湖災後，挺進光復鄉協助重建的堅毅精神，象徵「軍民一體」的守護承諾。

這款圓形的「鏟子超人」臂章，設計極具在地情感，視覺核心為手持長鏟的官兵身影，與地上的泥土相連，背景則以群山繚繞勾勒出花蓮特有的自然景觀，臂章上方的紅日象徵希望，意指驅散災後烏雲，下方更特別標註光復鄉英文「GUANGFU」。據了解，除了花防部所屬官兵配戴此款臂章外，當時由其他戰區支援救災的官兵，則配戴國防部設計的橫式臂章，共同記錄這段救災歷程。

賴清德在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同下，先後視導「空軍792旅」的天弓三型防空飛彈，以及「海軍海鋒7中隊」的雄二、雄三反艦飛彈裝備。面對共軍近期頻繁騷擾東部外海，總統特別強調，花東防衛指揮部在「漢光演習」與「光復救災」中皆展現出優質戰力與奉獻，是讓國人感到安心的鋼鐵勁旅。

賴清德視導飛彈與反艦利器，感謝國軍守護東部前線。（總統府提供）

在花防部聽取救災心得分享後，賴清德感性致詞表示，政府會持續精進裝備與環境，做國軍最強的後盾。他也藉此機會呼籲朝野政黨，在國防與國家安全議題上放下歧見，共同為駐守前線的子弟兵爭取更多預算、投注更多資源，讓台灣具備更強韌的全社會防衛能力，並向所有春節留守官兵提前拜早年。





